Un esercizio di somministrazione alimenti e bevande di Maranello, è stato chiuso dai Carabinieri della locale Stazione e l’attività è stata sospesa per un periodo di 15 (quindici) giorni.

Il provvedimento di sospensione, previsto dall’art. 100 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato emesso dal Questore di Modena sulla scorta di un dettagliato e motivato rapporto stilato dalla Stazione Carabinieri di Maranello, che ha ripercorso gli ultimi mesi di attività, delineando situazioni di pericolo per la sicurezza e per l’incolumità pubblica.

Tra gli episodi più allarmanti, i militari hanno documentato una violenta lite avvenuta la sera del 19 agosto scorso, alla quale hanno preso parte 6 avventori del locale – già noti alle forze dell’ordine per pregresse violazioni di carattere amministrativo e penale – tutti denunciati per il reato di rissa.

Inoltre, numerosi controlli eseguiti già dall’inizio del 2024, hanno costantemente evidenziato la presenza di persone ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, perché gravate da precedenti di giustizia e di polizia: in due distinte occasioni, gli stessi militari hanno proceduto al sequestro di modiche quantità di hashish, rinvenute nel possesso di 2 distinti avventori, contestualmente segnalati alla Prefettura di Modena per uso personale di sostanze stupefacenti.

La chiusura, notificata questa mattina al titolare dell’attività dai Carabinieri di Maranello, sarà efficace dal 13 al 27 settembre.