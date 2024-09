Il famoso detto l’unione fa la forza nel loro caso è decisamente vero. La dirompente comicità di cui sono capaci singolarmente Cevoli, Pizzocchi e Giacobazzi ve la lascio solo immaginare quando i tre si esibiscono assieme sullo stesso palcoscenico.

Sassuolo Grandi Eventi ha chiuso con il loro spettacolo la mini rassegna organizzata dalla GP eventi di Giancleofe Puddu che ha portato nella bella cornice di Piazzale Della Rosa oltre ai tre campioni della comicità anche il Dott. Paolo Crepet con la conferenza spettacolo “Mordere il cielo”.

Più di 1400 persone in questa seconda serata dedicata alla leggerezza come l’ha definita anche il primo cittadino Matteo Mesini salito sul palco per un saluto.

I tre comici hanno duellato a suon di monologhi e in alcune parti tutti e tre assieme toccando tematiche relative al tempo che passa, al diventare adulti e a l’universo di ricordi che inevitabilmente arriva quando si toccano i sessanta.

Una serata di grande spensieratezza per una Sassuolo che tra poco si prepara a ospitare con Modena e Carpi il festivalFilosofia atteso in città per il prossimo fine settimana.

(Claudio Corrado)