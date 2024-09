Tra le iniziative organizzate da Alma Finalis per celebrare la Giornata Europea della Cultura Ebraica, spicca la mostra organizzata nel palazzo ex Guardia Nazionale e dedicata alla famiglia Castelfranchi che verrà inaugurata venerdì 13 settembre alle ore 17.30.

Quasi quattro secoli di storia legano i Castelfranchi al Finale. La presenza in paese di una famiglia Castelfranchi (o Castelfranco) è documentata già al termine del Cinquecento.

Quando, alla fine dell’Ottocento, le famiglie ebraiche ancora presenti a Finale sono ormai poche, i Castelfranchi occupano un ruolo di primo piano sia per numero che per le funzioni che negli anni successivi avrebbero assunto alcuni di essi.

Angelo Emilio, Ciro Salomone ed Elvira, tre dei quindici figli di Israel Gedelià Castelfranchi (avuti con le due mogli Mariana Osima ed Anna Levi), lasciano un segno indelebile nella comunità finalese, in particolare nel settore dell’istruzione ed in generale in quello dell’impegno civile e sociale.

Fino al 29 settembre, la mostra potrà essere visitata nei giorni feriali dalle 17.30 alle 19.30 e nei giorni festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30.

In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, Alma Finalis, con il patrocinio del Comune di Finale Emilia, propone per domenica 15 settembre visite guidate al cimitero ebraico (ore 10.00 e 11.00) e al ghetto (ore 9.30 e 10.30).

Per chi desidera è inoltre possibile gustare un ottimo pranzo della tradizione ebraica all’Osteria La Fefa (prenotazioni al 0535780202).

Sempre nel pomeriggio di domenica, nel parco adiacente al cimitero ebraico in vicolo Gozzi 1 (ex orto del custode), Anna Loi, collaboratrice del Memoriale della Shoah di Milano, terrà la conferenza “La famiglia ebraica in Italia dopo la Shoah, tra il desiderio di tornare alla vita e il ricordo dell’orrore”, un’interessante dissertazione sulla famiglia ebraica attraverso tradizioni e riti e su come, dopo un evento tragico come la deportazione, è stato possibile pensare a unioni e matrimoni.

In caso di maltempo, la conferenza si terrà nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado “C. Frassoni” in Viale della Rinascita 4.

Info: Alma Finalis, info@almafinalis.it; 353 4258898