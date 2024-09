La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 34 anni per il reato di furto aggravato in concorso. Durante il pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, la Squadra Volante è intervenuta nei pressi di viale Martiri della Libertà, in quanto era giunta segnalazione da un operatore di Polizia libero dal servizio di un furto in atto di alcune biciclette, agganciate al portabici di un’autovettura in sosta, ad opera di due uomini. Arrivati sul posto, gli agenti hanno intercettato e bloccato uno dei due uomini, appunto il 34enne, intento a caricare le biciclette sulla sua auto.

L’indagato è stato trovato in possesso di un cacciavite, rinvenuto all’interno del suo borsello, motivo per il quale è stato anche denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. I velocipedi del valore complessivo di oltre 4000 euro, sono stati riconsegnati al legittimo proprietario, un turista tedesco. All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.