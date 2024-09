La Prof.ssa Elisa Valeriani, docente di Economia Politica presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore, è stata eletta componente della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM) in qualità di rappresentante del Collegio San Carlo di Modena, di cui ricopre anche il ruolo di Segretario del Consiglio di Amministrazione. La CCUM, riconosciuta e accreditata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, riunisce 57 collegi di merito distribuiti in 18 città italiane e accoglie oltre 4.500 studenti universitari. Oltre ad offrire vitto e alloggio, questi Collegi propongono un percorso formativo di eccellenza, complementare agli studi universitari, finalizzato allo sviluppo di competenze trasversali, alla preparazione per il mondo del lavoro e alla promozione della mobilità internazionale. Gli studenti vengono ammessi tramite un concorso che valuta il merito scolastico e accademico, senza alcuna discriminazione di reddito.

IL COLLEGIO SAN CARLO DI MODENA

Il Collegio San Carlo di Modena, di cui la prof.ssa Valeriani è rappresentante nella CCUM, è una delle più antiche istituzioni culturali d’Italia. Fondato nel 1626, è noto per la sua lunga tradizione di eccellenza nella formazione e si appresta a celebrare i 400 anni dalla sua fondazione. L’impegno del Collegio è orientato a formare giovani capaci di affrontare le sfide globali, grazie a un approccio interdisciplinare che integra formazione accademica e sviluppo delle competenze necessarie per il futuro.

HANNO DETTO

“Essere nominata come rappresentante del Collegio San Carlo all’interno della CCUM – commenta la Prof.ssa Elisa Valeriani – è un’opportunità rilevante per rafforzare l’impegno che portiamo avanti quotidianamente nella formazione dei nostri studenti. Il Collegio ha sempre puntato a offrire un contesto di eccellenza, che non si limita alla preparazione accademica, ma che punta a formare persone capaci di affrontare le sfide complesse del mondo contemporaneo. La partecipazione alla CCUM ci permette di contribuire direttamente al confronto nazionale sulla qualità e sul valore della formazione nei collegi universitari di merito. Credo che questa sinergia possa tradursi in un vantaggio reale per tutti coloro che considerano la preparazione universitaria un primo passo verso il futuro, e non solo un titolo accademico.”

“L’ingresso della Prof.ssa Valeriani nella Conferenza dei Collegi Universitari di Merito – sottolinea Edith Barbieri, Direttore Generale della Fondazione Collegio San Carlo – è un riconoscimento importante per il Collegio San Carlo, proprio nell’anno in cui ci avviciniamo al significativo traguardo dei 400 anni dalla fondazione. Questo Collegio ha da sempre sostenuto un modello formativo che non si esaurisce nella trasmissione di conoscenze, ma che mira a educare giovani capaci di comprendere e interpretare le complessità della società contemporanea. Da sempre il nostro Collegio continua ad anticipare le esigenze della formazione, investendo su un percorso educativo che favorisca lo sviluppo delle capacità critiche, la responsabilità individuale e l’attenzione verso l’altro. La nomina della prof.ssa Valeriani, in questo contesto, è un passo che rafforza ulteriormente la nostra presenza nel panorama della formazione universitaria d’eccellenza.”

CHI È LA PROF.SSA ELISA VALERIANI

La Prof.ssa Elisa Valeriani, attualmente consigliere di BPER Banca, è professore aggregato di Economia Politica presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dove insegna anche Economia e Diritto dei Contratti Pubblici.

Dopo aver conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto Internazionale dell’Economia presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, la sua attività di ricerca si è concentrata su tematiche di Law and Economics.

Avvocato cassazionista specializzata in diritto societario e amministrativo, svolge attività di consulenza legale su operazioni straordinarie di società private o pubbliche, contrattualistica pubblica, ristrutturazioni e operazioni di partenariato pubblico-privato. Tra gli incarichi di rilievo che ha ricoperto, vi sono la presidenza delegata di Ervet, società in house della Regione Emilia-Romagna (2012-2018), e la consulenza per la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione del Sisma del Centro Italia (2017-2019). Ha inoltre ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione di Emilbanca Credito Cooperativo.