Il Comune di Formigine ha avviato il percorso partecipativo “Formigine Longeva”, grazie a un finanziamento regionale.

Spiega il sindaco Elisa Parenti: “L’iniziativa coinvolge attivamente cittadini, associazioni e aziende del territorio, con l’obiettivo di trasformare le idee in azioni concrete per rendere la città un luogo accogliente e vivibile per persone di tutte le età”.

Sabato 14 settembre alle 11.15, presso la sala consiliare del castello, si terrà un tavolo di lavoro aperto a tutti gli interessati, al quale interverranno, dopo i saluti delle autorità: Francesco Cocco e Samuele Verucchi, esperti in longevità e Universal Design (progettazione accessibile e senza barriere); Valentina Corradi, Red Diamond; Marcella Albiero, Melazeta S.r.l.; Andrea Gatti, Motovario S.p.A.

In seguito, “Formigine Longeva” prevederà altri incontri di dialogo aperti a cittadini, imprese, commercianti e organizzazioni del territorio per creare insieme una strategia che favorisca il benessere e migliori la qualità della vita di tutta la comunità.

L’idea alla base del progetto è che Formigine diventi una città dove le persone di tutte le età possano interagire e imparare le une dalle altre, creando nuove opportunità per l’economia locale e abbattendo gli stereotipi legati all’età attraverso attività educative e culturali.

Il dialogo e il confronto tra cittadini e stakeholder locali offriranno uno spazio per discutere insieme i problemi quotidiani affrontati dalla comunità e dai partner locali: saranno analizzati i bisogni e le difficoltà emergenti, mettendo anche in evidenza i punti di forza delle associazioni del territorio, al fine di migliorare i servizi offerti e promuovere una città più aperta e inclusiva.

Dopo questa fase di confronto, verrà sviluppata una bozza di “Linee guida” che delineerà la strategia e gli obiettivi per trasformare Formigine in una “Città della Longevità”. L’ultima fase prevede un incontro pubblico in cui verranno presentati i risultati del percorso partecipativo e il documento finale con le linee guida proposte. Questo evento sarà un momento cruciale per condividere e approvare le proposte, rafforzando l’impegno della comunità verso un futuro più inclusivo.