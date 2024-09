“Un tempo per te” è la frase che racconta i nostri corsi di quest’anno – commenta Enrico Lombardi, direttore artistico di Quinta Parete – a sottolineare l’importanza di prendersi una piccola pausa dalla vita frenetica di tutti i giorni e dedicarsi un tempo per esplorare, per conoscersi meglio e per mettersi alla prova.

I corsi di teatro Quinta Parete si caratterizzano per essere un’esperienza formativa, divertente e inclusiva, l’arte del teatro viene imparata attraverso l’incontro con l’altro. Il laboratorio teatrale è un luogo libero e protetto allo stesso tempo, dove gli allievi possono esprimere se stessi, i propri bisogni e desideri. Quest’anno verranno proposti 21 i corsi di teatro per tutte le fasce d’età in risposta alla crescente richiesta di voler trovare un’occasione e un luogo sano dove riconoscersi, imparare e divertirsi.

I corsi si svolgeranno in quattro Comuni della provincia reggiana e modenese: Sassuolo, Fiorano Modenese, Scandiano e Rubiera, in varie fasce orarie pomeridiane e serali. Corsi per tutte le età : 3-5 anni, 6-10 anni, 11-13 anni, 14-19 anni, corso professionalizzante 14-20 anni, giovani adulti, adulti e corso di teatro avanzato per adulti. I corsi avranno una cadenza settimanale e si terranno da fine Settembre a Maggio.

Per saperne di più lo Staff vi aspetta alla presentazione dei corsi teatrali mercoledì 18 settembre alle 18:30 per i gruppi bambini, ragazzi e corso professionalizzante e alle 20:30 per tutti i corsi dedicati agli adulti, giovani adulti e corso avanzato per adulti all’Auditorium Bertoli di Sassuolo.

Sarà un’occasione per conoscere il lavoro dell’associazione, fare domande, incontrare gli insegnanti in un’atmosfera conviviale.

Dal 23 al 27 settembre ci sarà l’Open Week dove sarà possibile fare una prova gratuita, è obbligatoria la prenotazione.

Per qualsiasi informazione contattare 342 9337099 o inviare una mail a segreteria@quintaparete.org

I corsi di teatro di Quinta Parete – APS sono patrocinati dal Comune di Sassuolo, dal Comune di Fiorano Modenese, dal Comune di Rubiera e dal Comune di Scandiano.