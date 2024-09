Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sul settore orientale e in esaurimento nelle ore serali.

Temperature minime attorno a 12 gradi e massime in diminuzione, comprese tra i 15 gradi sulla costa e i 21 gradi sulle aree di pianura. Venti moderati settentrionali con rinforzi di forte intensità su mare, costa e sulle aree del crinale appenninico; in attenuazione a partire dalle ore serali. Mare molto mosso o agitato al mattino, in attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)