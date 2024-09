Dal rock all’hip hop, dalla trap al pop: la nuova musica è protagonista a Maranello Music, evento la cui prima edizione va in scena al Centro Giovani di Maranello sabato 14 settembre, ad ingresso gratuito.

A partire dalle ore 18 sono in programma i concerti di sei artisti e band emergenti, a rappresentare alcune delle tendenze recenti della scena musicale, dal rock di The Rainmakers e Ethereal Paradox alla trap con sfumature melodiche di t-cy3er, Bad Grazio, Scorpion K, fino al pop punk del duo femminile Cicala Sarei. Una full immersion nella musica dal vivo, ma non solo: durante l’evento sarà a disposizione lo stand gastronomico a cura dell’Associazione Change 4 Mada e si potrà partecipare a tornei di Brawl Stars e biliardino. Presenti anche gli stand infornativi del Gruppo Scout Maranello e del Canile Punto & Virgola e uno spazio con libri in omaggio.