Sono bastati pochi minuti, ai Comandanti della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, per lanciare un messaggio di cautela e prevenzione alle comunità di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine, Prignano sulla Secchia, Maranello, Marano sul Panaro, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Guiglia e Vignola.

Così, nelle chiese dei rispettivi centri abitati, ogni sacerdote, al termine della benedizione, ha inteso concedere un breve spazio sul pulpito, per consentire ai Comandanti di Tenenza e Stazione di mettere in guardia i fedeli più attempati dalle ricorrenti insidie e dai numerosi trucchetti messi in opera da malfattori, realizzati con il solo scopo di razziare contanti e preziosi, spesso custoditi con cura e sacrificio, dai nostri cari anziani.

Le truffe più gettonate restano quelle del finto carabiniere / poliziotto, che piomba in casa inscenando un incidente o un qualsiasi problema giudiziario a scapito di un figlio o di un nipote: così il delinquente chiede la consegna di soldi e preziosi in cambio di una fantomatica liberazione del giovane parente, fino a quel momento trattenuto in stato di arresto.

Ed ancora più frequente è diventata la truffa del finto tecnico del gas, che utilizza bombolette spray che simulano perdite, convincendo gli ignari anziani ad aprire le loro case e consentendo così ad altri complici di agire indisturbati, rovistando nei cassetti di ogni stanza, questo quando i truffatori non riescono addirittura a farsi consegnare banconote e preziosi, assicurandone la custodia in caso di improvviso scoppio.

L’incontro, rivolto anche alle famiglie di fedeli, è servito anche a sensibilizzare i più giovani per convincerli dell’importanza di fare rete intorno agli anziani più deboli e proteggerli da questi rischi.

COSA FARE PER DIFENDERSI: