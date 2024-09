Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, Nel pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità stratificata con addensamenti più consistenti sul settore orientale che potranno dare luogo in serata-nottata a precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio.

Temperature minime in lieve aumento comprese tra 12 gradi della pianura centro-occidentale e 16/18 gradi lungo la costa romagnola. Massime in lieve diminuzione comprese tra 21 e 23 gradi. Venti deboli variabili, tendenti a rinforzare da nord-est in serata lungo la costa e crinale appenninico. Mare poco mosso ma con tendenza a divenire mosso dalla nottata.

(Arpae)