Il Comune di Cavriago parteciperà sabato 21 settembre alla Marcia della Pace e della Fraternità che si svolgerà ad Assisi in occasione della giornata internazionale della pace.

La Giunta Comunale ha infatti approvato l’impegno e il sostegno di Cavriago all’iniziativa organizzata dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani, in linea con quanto deciso lo scorso gennaio durante il consiglio comunale aperto dedicato proprio al tema della convivenza pacifica dei popoli.

Cavriago, ente promotore insieme al Comune e alla Provincia di Reggio Emilia del premio per la Pace “Giuseppe Dossetti”, paese di origine del padre costituente che definì Cavriago la sua “università della vita”, continua ad impegnarsi per ricostruire una coscienza, una cultura e una politica di pace che si esprima attraverso la cura degli altri, dell’umanità e del pianeta.

Il programma della giornata prevede alle 10.00 presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Assisi un incontro di riflessione e proposta; alle 15.00 la partenza della marcia dalla Chiesa di Santa Maria degli Angeli con arrivo verso le 17.00 alla Rocca di Assisi.

“È fondamentale ribadire i valori costituzionali” afferma Nadia Monti, consigliera comunale di Cavriago con delega alla pace. “Partecipare a questa marcia significa prendere posizione e promuovere un’azione politica volta alla costruzione di un futuro basato sul rispetto dei diritti umani e sulla cooperazione internazionale”.

“L’adesione al Coordinamento degli Enti Locali per la Pace e alle iniziative da loro promosse, tra cui la Marcia della Pace e della Fraternità,” conclude Martina Zecchetti, Assessora alla Cultura del Comune di Cavriago “è un impegno che ci siamo presi alcuni mesi fa. Aderiamo per testimoniare l’impegno del nostro Comune per la promozione dei valori della pace e della coesistenza pacifica tra i popoli e per contribuire a crescere cittadini che non solo ripudiano la guerra, ma che agiscono la pace”.

Le persone che volessero partecipare alla Marcia dovranno organizzarsi con mezzi propri, ma possono mettersi in contatto con Multiplo Centro Cultura (tel. 0522373466 mail multiplo@comune.cavriago.re.it WhatsApp: 3342156870) per dare la propria adesione e disponibilità, così da facilitare la trasferta e creare un gruppo coeso che possa rappresentare Cavriago.