Lapam Confartigianato è attenta alla solidarietà e, come negli anni precedenti, anche per il 2024 è al fianco dell’associazione AIL Modena nell’organizzazione della “Corri con AIL Modena”. La manifestazione, giunta ormai alla sua 8^ edizione, consiste in una gara podistica di beneficenza. La partenza è prevista dal parco Novi Sad di Modena giovedì 19 settembre alle ore 18.30 e si potrà scegliere se camminare o correre e se percorrere 5 oppure 10 km.

L’iniziativa, oltre a essere salutare, permetterà di raccogliere fondi per i progetti di ricerca e assistenza di AIL, l’Associazione italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma.

Verranno premiate le società sportive/gruppi podistici con più iscritti.

Sul sito www.lapam.eu è possibile scaricare la mappa del percorso e conoscere tutte le informazioni necessarie.

La quota di iscrizione sarà interamente donata ad AIL Modena