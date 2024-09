L’avvio delle lezioni e l’allerta meteo di questi primi giorni hanno evidenziato la necessità di trovare nuove soluzioni, condivise con la dirigenza scolastica, per garantire un ingresso ordinato e sicuro nei plessi scolastici interessati dai cantieri PNRR.

Da lunedì 23 settembre, su via Cimarosa, di fronte alle elementari Aldo Moro, anche su richiesta espressa delle famiglie, viene introdotta, in via temporanea fino alle vacanze natalizie, una strada scolastica. Dalle ore 7.50 alle ore 8.20 i volontari civici posizioneranno una transenna all’ingresso della via, lato viale Vittorio Veneto. Potranno entrare pedoni e ciclisti, ma non le automobili. Sarà sempre garantito comunque l’ingresso ai mezzi del trasporto scolastico, a quelli di soccorso e ai mezzi che accompagnano un disabile. Anche i residenti potranno sempre lasciare le proprie abitazioni con le loro automobili.

“In questi primi giorni, come amministratori, insieme alla Polizia locale, abbiamo fatto diversi sopralluoghi per verificare la situazione di persona e abbiamo parlato con i genitori e i loro rappresentanti – spiega l’assessore alla Viabilità Niccolò Pesci – Siccome gli alunni non possono varcare i cancelli prima dell’inizio delle lezioni, sulla strada si formano assembramenti di bimbi e accompagnatori che rendono potenzialmente pericoloso il passaggio di autovetture private. Abbiamo quindi deciso, in via temporanea, fino all’inizio delle vacanze natalizie, di istituire una strada scolastica al momento dell’ingresso. Ringrazio fin da ora i volontari civici che affiancheranno la Polizia locale in questo nuovo compito”.

Un’altra situazione che sta rilevando criticità, segnalate all’Amministrazione dalle famiglie, è il momento dell’avvio delle lezioni alle medie Muratori, visto che tutti gli studenti entrano dai cancelli situati su via Resistenza. “Diversi genitori ci hanno segnalato come non si sentano tranquilli nel lasciare i propri figli davanti ai cancelli su una via con traffico così intenso – conferma l’assessore Pesci – Siamo già in contatto con la dirigenza scolastica ed è stato programmato per la prossima settimana un incontro, presente anche la Polizia locale, in cui cercare possibili soluzioni condivise ai problemi rilevati”.