L’estate finisce? Correggio fa festa. E lo fa invitando tutti, ma proprio tutti, al grande evento che si terrà sabato 21 settembre in ogni angolo del suo salotto buono, ovvero il centro storico.

Musica, sfilate, ballo, gastronomia, intrattenimento, giochi, attività per adulti e bambini: la seconda edizione di Notte di Fine Estate non ha dimenticato proprio nessuno. Non solo per quanto riguarda gli invitati, che troveranno intrattenimenti e spettacoli per tutte le età e gli interessi. Ma anche dal lato degli organizzatori, dal momento che sono stati coinvolti tantissimi attori del centro storico, dalle associazioni ai privati, per accendere la luce sul maggior numero possibile di location del centro storico. Basta sottolineare che tutti i bar, i ristoranti ed i negozi del centro storico saranno aperti per l’occasione.

Se su Corso Mazzini, il concerto di Cleopatras e Meganoidi, la sfilata di moda e i dj set la faranno da protagonisti, sono anche tantissimi altri gli appuntamenti da non perdere. Come, ad esempio, Inhortus agli Orti di San Francesco, con l’apporto di esercenti gastronomici locali, passando per il bazart market, i dj set, le conferenze ed iniziative per i bambini.

Ma c’è spazio anche per la Bombon3ra in piazza San Quirino, o per il boogie woogie della dj Giusy Wild in Piazza Garibaldi, per lo spettacolo di burattini in via del Filatoio.

Se invece siete appassionati del sound dello strumento più rock che esista, il concerto dei Guitar Shots è quello che fa per voi: Mel Previte, Max Cottafavi, e Cristiano Maramotti, ovvero tre musicisti che hanno fatto la storia del rock italiano si esibiranno in classici senza tempo e virtuosismi sullo strumento. Se invece amate le evoluzioni acrobatiche, la filosofia del vivere la vita qui e ora, il Circo Zoé con i suoi sensazionali artisti è quello che fa per voi.

“Sarà una serata di festa di comunità nel nostro centro storico – ha dichiarato il sindaco di Correggio Fabio Testi – che conclude un’estate che ha avuto un cartellone davvero ricchissimo di appuntamenti di spettacolo e cultura. E, contemporaneamente, funzionerà da lancio verso un calendario invernale dove continueranno a non mancare gli appuntamenti di qualità, per gli adulti, i ragazzi, le famiglie o i bambini. Voglio davvero ringraziare tutto lo staff che ha lavorato a questa iniziativa importante e complessa a livello organizzativo ed esprimere soddisfazione soprattutto per i soggetti, pubblici e privati, che hanno raccolto con entusiasmo la proposta dell’amministrazione di chiudere la stagione con una festa che coinvolgesse tutta la comunità che vive il centro storico di Correggio. Un centro storico messo a disposizione dei cittadini, ma anche in grado di attirare visitatori da fuori comune. Sarà una festa, ma anche un momento di comunità ed un appuntamento culturale davvero di grande valore. Sono certo che saranno in tanti ad accettare l’invito a questa festa e che nessuno andrà a casa insoddisfatto”.