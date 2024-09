Dopo l’interruzione estiva, i pomeriggi di socialità promossi da Auser ricominciano e lo fanno alla grande, contando l’adesione di 150 persone.

In tutto, i filòs su suolo comunale sono cinque e vengono proposti, dal lunedì al giovedì pomeriggio, in differenti luoghi della città: presso la sede comunale Auser di Via Compagnoni (ogni mercoledì), presso il Centro sociale Rosta (al lunedì), presso la Residenza Gerra di Ospizio (al giovedì), presso il Centro sociale La Mirandola di Pieve (ogni giovedì) e presso il Centro sociale Foscato al martedì (dove, oltre al filòs, è attivo, ogni mercoledì, il Caffè letterario Auser).

Nell’ambito di questi momenti d’insieme, ai partecipanti sono offerte attività ricreative e culturali di vario tipo: laboratori manuali di uncinetto, gioco alle carte/tombola, ginnastica dolce, lettura e discussione di libri, ascolto di musica dal vivo, proposta di incontri informativi e formativi su temi di attualità che interessano la terza età. Ciascun pomeriggio include, inoltre, la condivisione di cibo e chiacchiere.

«Di anno in anno, rileviamo un incremento sempre maggiore delle richieste di partecipazione alle nostre attività di socializzazione e, per questo, abbiamo intenzione di attivare un ulteriore filòs, al lunedì, sempre nella nostra sede di Via Compagnoni –afferma il presidente comunale Auser di Reggio Emilia Sandro Morandi–. Ci sono sempre più anziani che vivono soli –prosegue Morandi– e i filòs, insieme al Telefono amico-compagnia telefonica Auser, sono importanti presidi sociali che allontanano la solitudine e permettono ai cittadini con fragilità di avere una rete di relazioni, amicizia e supporto sulla quale poter contare.»

In tutto, le volontarie e i volontari impegnati nell’organizzazione dei filòs e nell’accompagnamento degli utenti da casa al luogo del filòs stesso (e viceversa) sono 50. Un significativo numero di persone che investe quotidianamente le proprie energie e il proprio tempo per migliorare la condizione di anziani e disabili.

Per maggiori informazioni e per poter partecipare è possibile chiamare la sede comunale Auser di Reggio Emilia (che si trova in Via Compagnoni, 13/1) allo 0522 323002 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12).