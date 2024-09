Vintage Pride Market è un evento dedicato al mondo del vintage ideato da Valentina e Alice nel novembre 2022.

Dopo il successo della quarta edizione presentata al parco vistarino di Sassuolo, Domenica 22 settembre Vintage Pride Market presenta la decima edizione nella stessa location. Saranno presenti oltre 100 espositori ed espositrici con proposte originali e uniche: abbigliamento e arredamento vintage, accessori da collezione, artigianato e prodotti eco – sostenibili.

Vintage Pride Market è un evento che celebra la bellezza condivisa, la consapevolezza ecologica e la passione per l’originalità, l’amore per la creatività e celebra la sua decima edizione in una location ben conosciuta dal pubblico e amata dagli espositori e dalle espositrici: il parco Vistarino davanti alla splendida Villa Giacobazzi nel centro di Sassuolo. Vintage Pride Market diventa un’occasione speciale per gli appassionati del vintage di riunirsi, condividere le loro esperienze e scoprire nuove realtà.

Ogni edizione si svolge in luoghi differenti del territorio modenese rendendo ogni evento unico. L’evento è organizzato da Undici Store e l’Orto in Cassetta, in collaborazione con Via Mazzini 43, Broletto, Anffas e con il patrocinio del comune di Sassuolo e del comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo. L’ingresso all’evento è gratuito, gli espositori e le espositrici saranno presenti dalle ore 10 alle ore 20 .

Per informazioni, per rimanere aggiornata, per ricevere notizie su questa e sulle prossime edizioni scrivere a: vintagepridemarket@gmail.com.