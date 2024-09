Riparte il progetto di riqualificazione di una delle principali porte d’accesso al centro di Sassuolo.

È stata firmata nei giorni scorsi, alla presenza dell’Ingegner Franco Stefani e del Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, la convenzione per la futura gestione dell’area di via Pia chiamata a ridisegnare questa parte di città, con un’estensione di circa 15mila metri quadrati.

“Si tratta di un primo importante progetto per poter ottimizzare l’accesso e la sosta per il centro di Sassuolo – commenta l’Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Sassuolo David Zilioli – avere un parcheggio scambiatore tangente alla città e alle stazioni in una zona facilmente raggiungibile è una dotazione importante per fare scelte nell’ambito della mobilità sostenibile e della rigenerazione urbana”.

“Non è un caso che la proposta e la realizzazione di questa opera destinata a cambiare totalmente una delle porte d’accesso al centro storico – aggiunge il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – provenga da una persona unanimemente riconosciuta come capace di guardare avanti, in ogni ambito, avendo a cuore la nostra Sassuolo, come l’Ingegner Franco Stefani che ringraziamo a nome dell’intera città”.

Il ’Nord Ovest Parking’, infatti, non sarà solo un parcheggio disposto su sei livelli, ma darà concretezza ad un piano molto più articolato: sono previsti, oltre ai 257 stalli di sosta, alle casse automatiche per il pagamento dei ticket e alle colonnine per la ricarica delle auto elettriche, anche spazi commerciali.

Un percorso che, quindi, non solo nuovi posti auto alle porte del centro cittadino, ma un nuovo volto ad una delle aree più importanti della città di Sassuolo riqualificandola attraverso servizi, strutture ed opportunità.