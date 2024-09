Stava rientrando a casa ma era al volante ubriaco e, non riuscendo a raggiungere l’abitazione, si è fermato in piena notte, verso le 2 di venerdì 20 settembre, in mezzo alla carreggiata in via Conco.

Il guidatore era un uomo di 49 anni, italiano e residente in città, al volante di una Fiat Panda.

La pattuglia di Polizia locale, allertata da un cittadino che aveva segnalato un’auto ferma in mezzo alla strada a intralciare la circolazione, è accorsa sul posto dopo pochi minuti, anche per verificare la salute del guidatore, e ha immediatamente constatato la sua alterazione psico-fisica, confermata dal test alcolemico che ha rilevato oltre 2,4 grammi per litro (quasi 5 volte superiore al consentito, pari a 0,5).

Sono stati subito disposti il sequestro del veicolo, di sua proprietà, e il ritiro della patente, e gli è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza come definito dall’articolo 186 del Codice della strada, con l’aggravante dell’orario notturno.

Sarà ora l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare la sanzione penale ed eventuali sanzioni accessorie.