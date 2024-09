I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma hanno recentemente condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso un fast food etnico situato nella Val d’Enza parmense. Durante l’attività di controllo, sono emerse criticità riguardanti la gestione e la sicurezza degli alimenti nonché il rispetto delle norme igieniche previste dalla legislazione vigente.

Nel corso dell’ispezione, sono stati rinvenuti complessivamente 10 kg di prodotti alimentari, tra cui carne kebab e panini, privi delle indicazioni necessarie alla loro rintracciabilità. Tali prodotti, a causa della loro irregolarità e data l’esigua quantità, sono stati immediatamente destinati allo smaltimento.

Sono state inoltre rilevate significative carenze igienico-sanitarie all’interno del magazzino, tra cui la presenza di residui alimentari, unto e sporco vetusto. Erano altresì presenti contenitori per lo smaltimento dei rifiuti privi di apertura automatizzata, aggravando il quadro di non conformità igienica.

Ulteriore irregolarità riscontrata riguarda l’omessa predisposizione dell’elenco delle sostanze o ingredienti potenzialmente allergenici, obbligatorio per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori.

Alla luce delle violazioni riscontrate, al legale responsabile dell’attività sono state comminate sanzioni pecuniarie per un importo totale di 2.500 euro. I militari hanno anche emesso una diffida per l’omessa predisposizione delle indicazioni sugli allergeni, imponendo l’immediata regolarizzazione.