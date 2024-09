Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme, con precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco che interesseranno il settore centro-orientale della regione.

Temperature in diminuzione con minime comprese tra 13 e 18 gradi e massime intorno a 23/24 gradi. Venti deboli a moderati sud-occidentali in pianura, con rinforzi sui rilievi, tendenti ad attenuarsi nel corso della giornata e a rinforzare da nord-est in serata sul settore costiero. Mare mosso, in attenuazione nel pomeriggio e aumento del moto ondoso in serata.

(Arpae)