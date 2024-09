Sabato 5 ottobre e domenica 6 ottobre 2024, sono in programma due giornate dedicate al genetliaco di Maria Beatrice D’este, conosciuta come Mary of Modena, una delle donne più importanti della storia del Seicento europeo.

Il 366° compleanno di Maria Beatrice ricorre esattamente il 5 ottobre e Modena e Sassuolo la ricordano con due eventi pubblici che si svolgeranno nel Lapidario del Palazzo Ducale di Modena e al Palazzo Ducale Sassuolo e centro storico, con partenza dal Parco Ducale.

L’evento è organizzato da Viceversa Aps, con il patrocinio del Comune di Sassuolo, in collaborazione di Modenamoremio e Proloco di Sassuolo, Associazione B&BBassaER e l’Associazione Terra e Identità.

Nel corso delle due giornate ci saranno diverse occasioni per conoscere la storia di Maria Beatrice d’Este attraverso i documenti d’archivio, a partire dagli attestati originali della nascita e del matrimonio dei Maria Beatrice d’Este fino alla mostra della copia della corona di Maria Beatrice d’Este, esposta in modo permanente presso il Santuario di Fiorano Modenese.

Le due iniziative previste si svolgeranno nei palazzi simbolo della famiglia D’Este: il Palazzo Ducale di Modena, dove Maria Beatrice trovò i natali il 5 ottobre 1658, figlia di Laura Martinozzi e Alfonso IV D’Este e il Palazzo Ducale di Modena, la Delizia Ducale, luogo di villeggiatura molto amato da Maria Beatrice, tanto da ricordare nelle sue lettere, in diverse occasioni, la città di Sassuolo.

IL PROGRAMMA

SABATO 5 OTTOBRE A MODENA

L’INTERVISTA IMPOSSIBILE A MARY OF MODENA

Si parte sabato mattina con la visita guidata all’archivio Diocesano di Modena-Nonantola con la presentazione dei registri degli attestati originali della nascita e del matrimonio di Maria Beatrice d’Este, seguita, alle ore 16,30 dall‘intervista impossibile’ condotta dalla giornalista Laura Corallo a Mary of Modena, personificata dalla scrittrice e storica modenese Elena Bianchini Braglia, per l’occasione in abito d’epoca. L’intervista avrà una durata di circa 45 minuti, oltre al tempo dedicato alle eventuali domande del pubblico.

DOMENICA 6 OTTOBRE A SASSUOLO

READING NARRATIVO CON LETTURA DELLE LETTERE DI MARY OF MODENA AL PALAZZO DUCALE

I festeggiamenti proseguono domenica 6 ottobre a Sassuolo alle ore 16.30 con l’evento ‘Ascoltami, sono Mary’, un percorso di ascolto delle 12 lettere scritte da Maria Beatrice d’Este ai vari componenti della sua famiglia modenese e alle monache del Monastero della Visitazione, sue confidenti, durante la sua permanenza alla corte di Londra. Alcune di queste lettere sono rimaste a noi e conservate presso l’Archivio di Stato di Modena, nel fondo Archivio segreto estense, altre, invece, presso l’Archivio del Monastero della Visitazione di Baggiovara (Mo).

Le lettere della nobildonna verranno lette da 12 donne nell’ambito di un percorso narrativo con partenza al Parco Ducale di Sassuolo verso i luoghi frequentati da Maria di Modena durante i suoi soggiorni a Sassuolo. Le lettere saranno lette da: Gabriella Baroni, Stefania Bertolini, Gabriella Bianchi, Alice Casarini, Elena Corradini, Roberta Ferocino, Michela Ferri, Mia Gandini, irene Magnani, Chiara Guidarini, Marta Soli.

SABATO 5 E DOMENICA 6 OTTOBRE A FIORANO MODENESE

MOSTRA E PRESENTAZIONE DELLA COPIA DELLA CORONA DI MARIA BEATRICE D’ESTE AL SANTUARIO DI FIORANO MODENESE

Chi lo desidera potrà visitare il Santuario della Beata Vergine del Castello a Fiorano Modenese, dove è esposta permanentemente la copia della corona di Maria Beatrice d’Este, indossata nel 1685 durante l’incoronazione come regina consorte di Giacomo II Stuart, ultimi regnanti cattolici sul trono inglese.

La celebrazione del compleanno di Maria di Modena, giunta alla quinta edizione, mira a diventare un appuntamento ricorrente a cadenza annuale perché la collettività possa avvicinarsi alla conoscenza storica di un personaggio ancora poco noto e ad altri personaggi della sua famiglia. Per questo motivo l’evento mira a stringere collaborazioni a livello associativo, istituzionale e con tutte le realtà che a vario titolo portano avanti attività di divulgazione della figura di Mary of Modena. L’iniziativa, in quanto offerta culturale e di intrattenimento divulgativo, è infatti strettamente connessa all’identità culturale del territorio e vuole contribuire a infondere nei cittadini modenesi un senso di appartenenza e di partecipazione attiva alla Storia della città e ai suoi protagonisti, oltre che valorizzare la figura di Maria Beatrice d’Este e dei luoghi di eccellenza storica ad essa collegata.