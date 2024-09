Dal 1°ottobre fino al 30 novembre 2024, i cittadini fioranesi interessati presentare domanda di iscrizione all’albo degli scrutatori. C’è invece tempo, fino al 31 ottobre 2024 per iscriversi all’albo dei presidenti di seggio.

Chi era già iscritto, non deve ripetere la domanda.

La richiesta deve essere presentata esclusivamente online, accedendo al Portale Extranet del Comune di Fiorano Modenese, mediante l’identità digitale CIE o SPID, dai link:

– https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/albo-scrutatori-di-seggio-iscrizione

– https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/albo-presidenti-di-seggio-iscrizione

Per essere inseriti nell’albo degli scrutatori occorre essere elettore del Comune di Fiorano Modenese e avere assolto gli obblighi scolastici; mentre per l’albo dei presidenti di seggio elettorale occorre anche essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e non avere superato i 70 anni di età.

Non possono iscriversi agli albi i dipendenti dei Ministeri degli Interni, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, coloro che svolgono presso le Usl le funzioni attribuite al medico provinciale, agli ufficiali sanitari e ai medici condotti, i segretari comunali ed i dipendenti del Comune addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali.