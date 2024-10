Si lavora alla riqualificazione del percorso ciclo-pedonale che attraversa il parco di via Venturina, a Pratomaggiore. E’ già stato demolito il vecchio attraversamento che, in seguito alle modifiche alla viabilità intercorse negli anni passati, non aveva più uno sbocco definito. Infatti, nel tempo, gli abitanti del quartiere, che da via Roma volevano arrivare a piedi o in bicicletta sulla ciclabile che costeggia la strada principale, avevano finito con il tracciare un sentiero alternativo al vecchio attraversamento.

Nell’ambito del progetto regionale Bike to work, quindi, l’Amministrazione ha deciso di smantellare il vecchio camminamento, non più utilizzato, e di rendere stabile invece l’attraversamento che conduce da via Roma alla ciclabile e alla provinciale, raccordando il nuovo percorso anche all’attraversamento pedonale che si trova di fronte allo stabilimento Fabbri.

I lavori dureranno una decina di giorni: verrà installata anche una colonnina per la manutenzione delle biciclette, come previsto dal progetto Bike to work e come stabilito con voto unanime dal Consiglio comunale. Nelle prossime settimane, infatti, verranno realizzate in totale sei stazioni di ricarica e manutenzione delle biciclette, in alcuni punti dedicati della città. Un kit manutenzione e ricarica per le e-bike sarà installato nella zona work out della ciclabile in arrivo da Modena nei pressi del complesso Marco Polo. Un secondo kit sarà messo nei pressi del Municipio, nel centro della città, a fianco della macchina per le fotografie. Altre stazioni di manutenzione e gonfiaggio delle biciclette, invece, oltre a quella del parco Venturina, saranno posizionate nei parchi Europa, Berlinguer e Città gemellate a amiche.

Il progetto, come detto, ha avuto accesso ai fondi regionali del “Bike to work” stanziati per favorire spostamenti sostenibili e a tutela degli utenti deboli della strada. In questo ambito sono stati completati i lavori di riqualificazione del percorso ciclo-pedonale nella zona del Bar 3001 ed è stato realizzato un tratto di ciclo-pedonale che collegha la ciclabile della tangenziale Ovest al Parco della città gemellate e amiche, a Brodano. Il costo complessivo degli interventi è di 158mila euro: 92mila e 400 euro sono fondi del progetto “Bike to work 2021” della Regione Emilia-Romagna, il resto delle risorse è a carico del Comune di Vignola.