Importante incarico nazionale per il Dottor Marco Marietta, Direttore della UOS “Malattie della Coagulazione” dell’AOU di Modena. Sarà lui infatti, per il triennio 2024-2027, il nuovo Presidente della FCSA (Federazione dei Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie anticoagulanti), una società scientifica che riunisce oltre 400 specialisti in malattie della coagulazione, capillarmente diffusi sul territorio nazionale. L’elezione è avvenuta la scorsa settimana a Firenze dove, dal 26 al 28 settembre, si è tenuto il 50esimi congresso nazionale della FCSA.

«Sono onorato di questo incarico prestigioso – è il commento del Dottor Marco Marietta – e spero di potere continuare nel modo migliore la storia di oltre 50 anni di questa importante società scientifica, che ha avuto un ruolo di rilievo a livello nazionale sia nell’ambito di studi clinici e ricerche epidemiologiche, sia nell’impegno clinico per la cura di pazienti fragili ed ad alto impatto sul Servizio Sanitario Nazionale, come quelli che ricevono terapie antitrombotiche per varie patologie cardiovascolari».

«FCSA – ha aggiunto il Dottor Marietta – svolge un ruolo fondamentale per il raccordo fra ospedale e territorio, affiancandosi ai professionisti che operano in entrambi gli ambiti per garantire una presa in carico globale dei pazienti in terapia antitrombotica. In quest’ottica la sanità modenese è sempre stata lungimirante, come dimostra l’istituzione già nel 2015, del Gruppo tecnico provinciale per l’utilizzo appropriato delle terapie anticoagulanti. Devo ringraziare i direttori sanitari delle tre Aziende Sanitarie Modenesi che hanno istituito e confermato in questi anni questo gruppo affidandomene il coordinamento, offrendomi così la possibilità di maturare una preziosa esperienza che potrò utilmente utilizzare anche in un ambito nazionale».

«Questo incarico – è il commento del Professor Mario Luppi, Direttore dell’UOC di Ematologia dell’AOU di Modena – rappresenta un importante riconoscimento non solo delle competenze del Dottor Marietta, ma si pone anche in continuità con l’attività clinica e di ricerca dell’Ematologia modenese, impegnata non solo nella cura delle patologie ematologiche benigne e maligne, ma anche di quelle emorragiche e trombotiche, come testimoniato dall’attività clinica e scientifica, far cui citiamo la partecipazione alla stesura della Linee Guida della Società Italiana di Ematologia su “La profilassi primaria del Tromboembolismo Venoso nelle Neoplasie Ematologiche”, pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità».

«La competenza specifica nella diagnosi e nella terapia delle malattie della coagulazione congenite ed acquisite è stata custodita in questi anni dal Dottor Marietta e progressivamente implementata, e trasferita, negli ultimi anni, con la collaborazione della Dottoressa Valeria Coluccio, all’interno della nostra Scuola di Specializzazione in Ematologia e della nostra Struttura», ha concluso il prof Mario Luppi.