Una visita serale ai Musei del Duomo ascoltando in filodiffusione “Le voci di Dante”, il monologo che Toni Servillo recita in Cattedrale venerdì 4 e sabato 5 ottobre. È una delle proposte di “Modena patrimonio mondiale in festa”, l’evento annuale dedicato al sito Unesco, inserita nel calendario dell’iniziativa per consentire a tutti gli interessati di godere, anche se a distanza, dello spettacolo per il quale i posti all’interno della chiesa sono esauriti da tempo.

In occasione della Festa, i Musei del Duomo, venerdì 4 e sabato 5 ottobre, saranno aperti, infatti, in via straordinaria fino alle 23, con ingresso ridotto a 4 euro.

Il programma di “Modena patrimonio mondiale in festa” propone un viaggio attraverso i secoli nel cuore della città attraverso tour guidati per immergersi nella meraviglia architettonica e artistica di piazza Grande, con la Cattedrale e la Ghirlandina. “Eterno ritorno. Infinito passato, infinito futuro” è il tema dell’edizione 2024, scelto per evocare l’idea di un passato, quello della “Mutina” romana, che rivive nei monumenti romanici e attraverso i secoli fino a noi, ma anche per ricordare quanto la storia e le voci delle persone che l’hanno cambiata, a partire dal patrono della città San Geminiano, vivano ancora nel nostro presente e nel nostro futuro.

Da venerdì 4 ottobre, e per tutto il fine settimana in orari diversi, si svolgono le visite guidate “San Geminiano e le origini di una cattedrale” e “L’eco dell’antico”, rivolte al pubblico adulto (su prenotazione attraverso il sito visitmodena.it).

L’itinerario dedicato al patrono di Modena guida alla scoperta della Cattedrale e dei Musei del Duomo raccontando il ruolo centrale che ha avuto il santo non solo nella costruzione del Duomo che vediamo oggi, ma nell’evoluzione urbanistica dell’intera città. “L’eco dell’antico” è un percorso che parte dal Palazzo dei Musei e arriva in piazza Grande per scoprire come è cambiata nei secoli, dall’Alto medioevo, prima della costruzione del Duomo, al Rinascimento, quando divenne il luogo in cui esibire le vestigia di Mutina romana, in molti casi reimpiegate secondo un rinnovato rapporto con l’antico. I visitatori potranno così riconoscere le connessioni tra alcuni dei più importanti manufatti di epoca romana conservati nei musei cittadini e i monumenti più importanti della città.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre si svolge anche “Millenovantanove vite ancora”, un’esperienza dedicata a bambini e bambine che vuole fornire un’occasione per riflettere sul tema della sostenibilità, in accordo con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 e con le raccomandazioni dell’Unesco, che richiede ai siti Patrimonio mondiale di impegnarsi contro il cambiamento climatico. Nel laboratorio si spiegherà come il Duomo e la Ghirlandina siano stati costruiti nel Medio Evo con materiale antico, per poi collegare questa pratica con quella del riuso creativo degli oggetti. Il percorso prevede anche un momento educativo contro lo spreco alimentare e qualche piacevole sorpresa (in collaborazione con Piacere Modena).

L’intero programma della manifestazione e gli orari delle aperture straordinarie sono disponibili sul sito visitmodena.it dove si potranno anche effettuare le prenotazioni per le visite guidate e l’ingresso ai monumenti.

L’iniziativa è parte del progetto Valorizzazione e promozione del patrimonio Unesco e delle Media Arts per il potenziamento dell’attrattività turistica della città, finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del Fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica.

La manifestazione è progettata e promossa dal Museo Civico di Modena – Ufficio Patrimonio Mondiale e dal Servizio Promozione della città e Turismo del Comune di Modena in collaborazione con Emilia Romagna Teatro ERT /Teatro Nazionale. L’edizione 2024 è resa possibile grazie alla collaborazione dei Musei del Duomo di Modena, del Capitolo Metropolitano di Modena e dell’Arcidiocesi di Modena e Nonantola, oltre che del Focal point città creative e storia urbana – assessorato alla Cultura di Modena.

“MODENA PATRIMONIO MONDIALE”, OLTRE 26 MILIONI DI CONTATTI

Oltre 26 milioni di contatti, da febbraio ad agosto, per “Modena patrimonio mondiale”, il nuovo brand turistico “Modena patrimonio mondiale”, on line da febbraio, che mette al centro il sito Unesco con la Cattedrale, la Ghirlandina e piazza Grande, dal 1997 nel Patrimonio mondiale dell’umanità, e il riconoscimento ottenuto nel 2021 di Città creativa Unesco per le Media arts, unica tra le città italiane, come forte elemento identitario per Modena come destinazione turistica.

A trainare l’interesse per Modena come meta artistica e culturale, la campagna digitale di promozione “Be Part Of It” (Diventane parte) che racconta e valorizza il Duomo, la Ghirlandina e piazza Grande e che è stata diffusa dall’inizio di luglio sulle principali piattaforme digitali nazionali, dai canali social a quelli video. Alla fine di agosto la campagna aveva raggiunto oltre 26 milioni di utenti con 94 milioni di contenuti visualizzati e video visualizzati più di sei milioni di volte, oltre a quasi mezzo milione di clic. Quasi 37 mila persone hanno approfondito l’offerta turistica proposta dal sito visitmodena.it e ci sono stati circa mille clic solo sul pulsante di prenotazione per il pacchetto weekend a Modena in occasione di “Modena patrimonio mondiale in festa”.

Il messaggio di “Be Part Of It” è un richiamo a partecipare alla bellezza artistica di Modena, trovarsi di fronte a tanta bellezza e armonia, infatti, non può che far nascere il desiderio di prendere parte a un così grande disegno. Ancora di più, esprime la promessa che la bellezza di Modena e del suo patrimonio conquisteranno l’osservatore, al punto da “entrargli dentro”.

Il gioco part/art, sottolineato cromaticamente nelle immagini della campagna, racconta il processo di osmosi tra l’osservatore e il monumento Unesco che si realizza con la tecnica del camouflage tipica del bodypainting che, in questo caso, porta i soggetti protagonisti a diventare letteralmente “parte” del patrimonio artistico della città, dove l’arte (la “pittura su corpo” appunto) racconta l’arte (il Patrimonio).

Diffusa a partire da luglio dai motori di ricerca ai tool di marketing di viaggio, la campagna ha raggiunto

La campagna “Be Part Of It” è coordinata dal Servizio Promozione della Città e Turismo del Comune di Modena, in collaborazione con i Musei del Duomo e del Coordinamento Sito Unesco del Museo Civico, ed è stata ideata e realizzata insieme dalle agenzie Integra Solutions e Studiowiki Brand & Land con la bodypainter Federica Cavicchio, nell’ambito dell’azione di promozione turistica di Modena Patrimonio Mondiale che proseguirà fino a ottobre 2025.