Il Museo Civico “Il Correggio” ha una nuova direttrice: la dottoressa Francesca Manzini. Classe 1982, nata e residente a Correggio, Francesca Manzini è Laureata presso l’Università di Parma in Beni artistici, teatrali, cinematografici e dei nuovi media e ha nel curriculum anche un Master in Didattica dei beni culturali, conseguito presso l’Università di Ferrara.

Lavora come operatore culturale per il Comune di Correggio dal 2001 con contratti di collaborazione occasionale per il Museo. Dal 2004 al 2005 ha creato i primi progetti di turismo scolastico per il Museo. Nel 2006 ha vinto la selezione per l’apertura di un nuovo servizio di ufficio turistico del Comune di Correggio mentre nel 2011 quello di istruttore amministrativo del Comune di Correggio per ISECS.

In quegli anni ha lavorato presso l’ufficio turistico, la Biblioteca Einaudi e il Correggio Art Home continuando un’intensa attività di promozione e divulgazione del servizio Museo sotto la direzione del dottor Gabriele Fabbrici.

Nel luglio 2022 a Francesca Manzini viene affidata la curatela del Museo mantenendo sempre però anche la gestione dell’ufficio turistico e del Centro Studi Correggio Art Home e da settembre 2024 la responsabilità effettiva dei servizi Museo, Ufficio Turistico e Correggio Art Home.

Tratto distintivo del lavoro di Manzini in questi anni è la collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio nella realizzazione di eventi aperti a tutta la cittadinanza oltre alla ricerca costante e continua di nuove forme di divulgazione della cultura, soprattutto locale, avvertita come necessaria allo sviluppo di un rinnovato senso civico e ad un’importante affezione al proprio territorio.

“Sono grata – ha dichiarato Francesca Manzini – di poter lavorare per la mia città di cui vado tanto orgogliosa. Le persone fanno la differenza ed io, negli anni, ho imparato moltissimo da tutti coloro che ho incontrato e con cui ho la fortuna di collaborare stabilmente. La dedizione e la competenza sono i tratti distintivi che mi sono stati sempre d’esempio. Gli obiettivi sono tanti così come l’entusiasmo nel raggiungerli. Vorrei poter diffondere la conoscenza del nostro immenso patrimonio a più livelli dentro e fuori Correggio valorizzando tutto il grande lavoro di studio, ricerca e pubblicazione che negli anni è stato fatto dai nostri studiosi, altro patrimonio umano della città, rendendolo così accessibile a tutti. Rendere la cultura accessibile non significa abbassare il livello culturale delle iniziative, al contrario, significa portare più persone alla fruibilità dei contenuti a cui questi studi ci hanno abituato. I miei ringraziamenti vanno a questa Amministrazione che mi ha dato fiducia, ai colleghi senza i quali tanto non sarebbe stato fatto in ambito culturale a Correggio e a chi mi ha preceduto per tutti gli anni di lavoro condiviso e per avermi mostrato tutto il potenziale di questa grande città”.

“La nomina della dottoressa Francesca Manzini alla direzione del Museo di Correggio – è il commento dell’assessore alla cultura Gabriele Tesauri – rappresenta un significativo passo avanti per la nostra amministrazione, sia nella valorizzazione del patrimonio artistico cittadino, sia nel riconoscimento del grande impegno del personale dei nostri Istituti Culturali. Professionisti come la dottoressa Manzini hanno dedicato anni di lavoro e passione alla crescita e alla promozione della cultura locale. Il nostro obiettivo è continuare a investire sulle competenze interne, una risorsa preziosa per il Comune. Questa nomina premia la professionalità e l’esperienza maturate sul campo, confermando la nostra fiducia nel lavoro di studio, ricerca e divulgazione che ha caratterizzato finora l’offerta culturale della nostra città e che continuerà a essere il suo pilastro. Siamo certi che, sotto la guida della nuova Direttrice, il Museo saprà farsi conoscere e apprezzare da un pubblico sempre più ampio, mantenendo elevati standard di qualità e divulgazione”.