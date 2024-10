In occasione del 70° anniversario della presenza del Lions Club a Reggio Emilia, i Soci Lions reggiani, insieme al Lions Club Alberto Pio di Carpi, organizzano il convegno, gratuito e aperto al pubblico, dal titolo “Il ruolo della donna nella crescita economica e sociale dal dopoguerra ad oggi” che si terrà sabato 5 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12.30, presso l’Auditorium Fellini-Masina, in via Marconi 6, a Reggiolo (RE).

L’iniziativa, tramite importanti relatori e testimonianze, tra cui imprenditrici, docenti universitari e rappresentanti femminili del mondo associativo e politico, propone una analisi storica e sociologica in merito al contributo del lavoro femminile nell’evoluzione sociale ed economica delle famiglie e del territorio.

I saluti di benvenuto del presidente del Lions Club Fabbrico “Rocca Falcona”, Sanzio Pignagnoli, e della presidente del Lions Club Carpi “Alberto Pio”, architetto Laura Casarini, apriranno i lavori della mattinata che proseguirà con il saluto istituzionale del governatore del Distretto Lions 108 Tb, Patrizia Campari, del viceprefetto di Reggio Emilia, dottoressa Caterina Minutoli, e del sindaco del Comune di Reggiolo, architetto Roberto Angeli.

A seguire gli interventi del professor Franco Mosconi, professore ordinario di Economia e Politica industriale all’Università degli studi di Parma, titolare della «Cattedra Jean Monnet», docente di European Industrial Policy al Collegio Europeo di Parma, di Romana Secchi, responsabile della comunicazione per la storia del Museo del Truciolo di Villarotta di Luzzara, e della sua presidente Luisa Baccuini.

Il giornalista, Mattia Mariani, direttore di Telereggio, condurrà quindi una tavola rotonda alla quale partecipano Anna Molinari, imprenditrice e stilista, fondatrice di Blumarine, Deanna Ferretti Veroni, imprenditrice, titolare dell’archivio storico Modateca Deanna, Roberta Anceschi, imprenditrice titolare di Simet Macchine Tessili e presidente di Unindustria Reggio Emilia, e l’onorevole Ilenia Malavasi, parlamentare, componente della XII Commissione – Affari sociali.

Le conclusioni sono affidate al presidente del Comitato Organizzatore del 70° Anniversario dei Lions reggiani, dottor Sergio Vaiani.

L’iniziativa è patrocinata da Comune di Reggiolo, Provincia di Reggio Emilia, Unindustria Reggio Emilia e, grazie al sostegno di Premode Uomo, Loma Spa Maglierie, Fondazione Officina Belle Arti, è organizzata dai Lions Club della provincia di Reggio Emilia (Fabbrico Rocca Falcona, Reggio Emilia Host Città del Tricolore, La Guglia – Matilde di Canossa, Regium Lepidi e Cispadana, Sant’Ilario D’Enza, Albinea Ludovico Ariosto, Canossa Val d’Enza, Correggio Antonio Allegri, Scandiano, Guastalla Ferrante Gonzaga, Castelnovo ne’ Monti) e dal Lions Club Alberto Pio di Carpi.