Due veicoli attrezzati per il trasporto di disabili e persone anziane non autosufficienti, un defibrillatore, azioni rivolte agli studenti del liceo Muratori San Carlo sulla sostenibilità ambientale e un nuovo bosco urbano.

E’ il progetto “Modena città ad impatto positivo”, coordinato dalla società benefit PMG Italia e patrocinato dal Comune di Modena che ha avuto un suo primo momento di restituzione con la consegna dei mezzi avvenuta il pomeriggio di martedì 1° ottobre in piazza Grande e la cerimonia di ringraziamento in Sala di Rappresentanza alle aziende che hanno partecipato al progetto.

Sono infatti una quarantina le realtà imprenditoriali della città e della provincia che hanno contribuito all’acquisto delle dotazioni e hanno ricevuto una targa dalle mani del Sindaco e dei rappresentanti di PMG Italia di fronte ai volontari di Anteas e di Auser con i loro presidenti – Giuseppe Polichetti e Michele Andreana – e il presidente del Centro servizi volontariato Terre Estensi Alberto Caldana.

I veicoli sono stati donati alle due associazioni di volontariato per attività di prossimità e permetteranno quindi di aiutare persone in situazioni di fragilità, uno dei due era già stato consegnato lo scorso aprile ad Anteas. Il defibrillatore per la cardioprotezione dei cittadini è stato invece donato al CSV Terre Estensi.

L’azione rivolta agli studenti avverrà il prossimo 6 novembre nel liceo Muratori San Carlo e sarà una sessione formativa sui temi della sostenibilità, dell’Agenda 2030, della responsabilità sociale, dell’attenzione verso l’ambiente e le persone più fragili. Agli studenti si chiederà, in qualità di cittadini delle Città ad Impatto Positivo,di contribuire alla crescita della propria comunità, proponendo progetti concreti da realizzare in Città. Il progetto scolastico si concluderà il 29 gennaio 2025 con l’esposizione dei progetti degli studenti e l’assegnazione delle borse di studio concesse dagli Ambasciatori Sostenitori. Infine, con la collaborazione del Comune, sarà individuata un’area dove piantare una trentina da alberi per creare un piccolo bosco urbano.