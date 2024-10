“Prenditi cura di te, aderisci agli screening”. È questo il titolo del primo incontro, previsto per lunedì 7 ottobre dalle 18 alle 19, delle Pillole di salute, l’iniziativa digitale organizzata dal Comune di Castelfranco Emilia e dall’Unione del Sorbara per “Ottobre rosa”, il mese della prevenzione contro il tumore al seno. Riparte quindi un ciclo di appuntamenti online ormai diventato tradizionale e che, grazie anche alla collaborazione con l’Azienda USL di Modena, prova a contribuire alla diffusione di pratiche corrette in termini di prevenzione. L’appuntamento si terrà in diretta sulla pagina Facebook Città di Castelfranco Emilia e sul Canale YouTube Città di Castelfranco Emilia.

Nel corso della prima puntata, che, come detto, si terrà lunedì 7 ottobre dalle ore 18, l’assessore al welfare e alle politiche di genere del Comune, Renza Barani, si confronterà con i responsabili dei programmi di screening dell’Azienda USL di Modena per sottolineare la grande importanza di questo tipo di prevenzione. Prenderà parte all’incontro anche Tiziana Baccolini, sindaco di Nonantola e assessore alle pari opportunità dell’Unione del Sorbara.

«Quella di lunedì sarà un’importante occasione di confronto – sottolinea Renza Barani, assessore della Città di Castelfranco Emilia a welfare e politiche di genere – e un momento fondamentale per tutte le donne che parteciperanno. Con questa iniziativa entriamo nell’Ottobre rosa, un mese che porta con sé un grande significato; credo che sia dovere di un’istituzione come la nostra collaborare con l’Azienda sanitaria per diffondere pratiche di prevenzione che in molti casi salvano vite».