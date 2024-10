È stata ripristinata grazie all’intervento di alcuni volontari dopo che era stata vandalizzata a Ferragosto. Adesso la “casetta dei libri” del parco Berlinguer, che costituisce una delle postazioni di book crossing collegate alle 12 panchine rosse contro la violenza sulle donne, può tornare a essere un punto condivisione di testi tra le persone. L’inaugurazione, infatti, è in programma sabato 5 ottobre, alle 10, in presenza anche delle autorità.

Il recupero, con tanto di nuova copertura in metallo a protezione dalle intemperie, è stato eseguito dai volontari del Gruppo verde e panchine del Comitato anziani e orti Sant’Agnese e San Damaso, attivi nel Quartiere 3 ma pure in altri parchi e spazi pubblici della città. L’organizzazione, parte dell’Associazione nazionale Centri sociali Comitato anziani e orti (Ancescao), rientra in una fitta rete di altri gruppi e singoli cittadini modenesi che si prende cura, quotidianamente, di aree pubbliche, con il coordinamento del Comune di Modena.

Avviata nel 2012, l’attività del Gruppo verde e panchine, che punta a riqualificare arredi pubblici usurati o vandalizzati e aree verdi, si è via via ampliata. Ne fanno parte oggi oltre 50 volontari, perlopiù pensionati. Smontare, scartavetrare, pulire, pitturare sono le principali attività programmate tramite riunioni settimanali e chat whatsapp, spesso anche in risposta a segnalazioni dei cittadini. Circa 350 gli interventi annuali, realizzati con il sostegno dell’Amministrazione comunale che fornisce loro attrezzature e materiali di base per svolgere le attività.

A disciplinare questa collaborazione è il Regolamento comunale per l’Albo dei cittadini attivi di Quartiere “Io partecipo”, strumento che dal 2015 regola il rapporto tra Amministrazione e volontari che, iscrivendosi all’apposito elenco (Albo cittadini attivi di Quartiere), vogliono impegnarsi in attività solidaristiche integrative ai servizi comunali.

L’iscrizione e il conseguente conferimento d’incarico, infatti, sono condizioni indispensabili per svolgere attività manutentive varie, di tutela dell’ambiente, di utilità sociale e di supporto all’organizzazione di eventi, beneficiando anche di un’adeguata copertura assicurativa, i cui oneri sono a carico del Comune che fornisce, inoltre, attrezzi e materiali di consumo, provvede alla formazione e all’aggiornamento degli iscritti, dotandoli anche di appositi cartellini identificativi da indossare durante le attività.

Il lavoro dei volontari viene coordinato dall’Amministrazione comunale e dai presidenti di Quartiere che vigilano sul loro operato, concordando il programma operativo degli interventi e verificandone i risultati. Inoltre, i singoli cittadini vengono informati sulla possibilità di aderire a organizzazioni di volontariato già presenti nelle aree in cui intendono attivarsi.

A oggi, sono oltre mille i cittadini attivi iscritti all’albo che operano nei quattro Quartieri di Modena, occupandosi principalmente di manutenzione e pulizia di parchi, scuole, aree cani, arredi urbani e di raccolta rifiuti; di questi oltre la metà opera in gruppi. In particolare, i volontari del Quartiere 1 si occupano di raccolta rifiuti nel Giardino Ducale e nel parco delle Mura, raccogliendo pure le foglie autunnali. Diversi gli interventi di pulizia anche per i volontari del Quartiere 2 che si occupano, nello specifico, di raccolta rifiuti e piccole manutenzioni nella zona del parco XXII Aprile, di coltivazione e manutenzione degli orti di viale Gramsci, di lavori di tinteggiatura di aule scolastiche e pure di progetti Pedibus e Bicibus in zona Saliceto Panaro alle scuole delle vie Frescobaldi, della Scienza e Tamburini. Nel Quartiere 3 i cittadini attivi svolgono interventi di restauro e pulizia anche nei parchi Amendola, Repubblica, Resistenza (dove tinteggiano pure le aule delle scuole limitrofe) e nelle aree verdi a San Damaso e San Donnino, comprese le ciclabili, oltre ad attività di sfalcio dell’erba nelle aree attigue al condominio solidale Gottardi. I volontari del Quartiere 4, infine, svolgono attività di pulizia rifiuti e di sfalcio nelle vie e nei parchi, intervenendo anche nelle scuole per piccoli lavori di manutenzione, tinteggio aule e cura del verde.

Per iscriversi all’Albo “Io partecipo” è necessario compilare i moduli che si trovano sul sito del Comune (/www.comune.modena.it/argomenti/tempo-libero/io-partecipo) e rivolgersi all’Ufficio Quartieri in piazza Grande 16 o durante gli orari di ricevimento (da lunedì a venerdì 9-13; lunedì e giovedì 14.30-17.30) oppure telefonando al numero 0592033399 o scrivendo una mail a ufficio.quartieri@comune.modena.it.