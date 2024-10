Domani e domenica, con la Féra di Curiàus, inizia l’edizione 2024 delle Fiere d’Ottobre che per quattro fine settimane porteranno a Sassuolo tantissimi eventi, appuntamenti, iniziative e spunti di riflessione, oltre naturalmente alle opportunità offerte dai commercianti del centro cittadino.

Proprio ai commercianti, ad inizio settimana, l’Assessore al Commercio e Centro Storico Federico Ferrari, ha inviato una lettera di auguri, il cui testo riportiamo integralmente.

“A pochi giorni dall’inizio delle Fiere d’Ottobre ci tengo a ringraziarVi per il grande lavoro e la grande disponibilità che avete mostrato nell’ideazione e nell’organizzazione di eventi e appuntamenti che, sono certo, per tutto il mese offriranno tantissime opportunità ai sassolesi e a chiunque, da fuori città, deciderà di visitare il nostro centro storico in occasione della kermesse.

Ci conosciamo da pochi mesi ed abbiamo appena iniziato a costruire un rapporto che mi auguro saprà costruire qualcosa di nuovo in città, attraverso un rinnovamento che non dovrà essere fine a se stesso ma funzionale alle esigenze dei cittadini ed alle necessità di chi, come Voi, rappresenta un presidio fondamentale per il tessuto sociale ed economico di Sassuolo, punto di riferimento non solo per l’Amministrazione Comunale ma per l’intera cittadinanza.

Tutta l’Amministrazione è consapevole delle difficoltà che il vostro settore sta attraversando, difficoltà che dipendono da tantissimi fattori esterni che difficilmente sono contrastabili.

Abbiamo, però , l’assoluta intenzione di fare tutto quanto in nostro potere per sostenervi ed aiutarvi ad attraversare questo periodo con l’obiettivo di uscirne rafforzati e proprio in questo senso si deve leggere l’accorpamento, deciso dal Sindaco, delle deleghe alla Cultura, al Turismo ed al Centro Storico: in modo da offrire a voi un punto di riferimento unico e, vi garantisco, disponibile.

Solamente facendo squadra, tutti assieme, saremo in grado di migliorare le cose; ognuno nel suo ruolo e con le sue competenze ma, davvero, con un obiettivo comune.

Vi garantisco la più totale disponibilità all’ascolto ed all’aiuto, nell’organizzazione di eventi/appuntamenti o nel loro allestimento e sono certo di poter contare sulla Vostra collaborazione nel rispetto delle necessità di tutti, delle regole, delle leggi e della sensibilità di ognuno, in una condivisione che non resterà solamente una parola vuota.