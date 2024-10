Si terrà sabato 5 ottobre, alle ore 10.30 presso l’Auditorium Spira mirabilis di Formigine, la consegna delle Borse di studio “Fosco Mariani” da parte del Gruppo B&T ai ragazzi più meritevoli della scuola secondaria di primo grado “Fiori”.

L’iniziativa è giunta alla 35°edizione e vedrà la partecipazione, oltre che degli studenti e delle loro famiglie, anche del sindaco di Formigine Elisa Parenti; Claudio Forlani, Direttore Finanza e Amministrazione del Gruppo B&T; Fabio Tarozzi, Amministratore Delegato del Gruppo B&T e Marco Casolari, Assessore alle politiche scolastiche ed educative del Comune di Formigine e Piera Ismalia Sambucci, Dirigente scolastico Scuola secondaria di 1° grado “Fiori”.

Quest’anno, saranno premiati 124 ragazzi, un numero sempre in crescita, come sottolinea Fabio Tarozzi, Amministratore Delegato di Gruppo B&T: “Quando questo progetto è stato avviato non immaginavamo potesse diventare quello che è diventato oggi. Negli anni le borse di studio sono diventate un appuntamento significativo per la nostra comunità e il numero di studenti è cresciuto negli anni proprio perché valorizzare i giovani più meritevoli del territorio per noi significa investire anche futuro della nostra azienda. Il benessere e la crescita di un territorio si basano proprio sul rapporto proficuo tra mondo imprenditoriale, istituzioni e mondo della formazione”.

Medesimo obiettivo, quello del Sindaco Elisa Parenti: “E’ proprio grazie alla forte sinergia tra pubblico e privato che riusciamo ancora a rendere Formigine un luogo dove si vive bene. Le aziende che sono attente alla sostenibilità e al welfare in senso lato contribuiscono spesso a rendere concreti ideali, visioni, prospettive. Occorre rafforzare ancora di più la rete tra pubblica amministrazione, imprenditoria e cittadinanza, noi ci siamo!”.