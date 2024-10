Incendio di un contatore elettrico in un condominio di via San Biagio a Castel San Pietro Terme. E’ successo ieri sera intorno alle 21:00. Cinque persone sono state accompagnate in ospedale per accertamenti, avendo inalato fumo. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco da Imola con prima partenza e scala e Medicina con carro bombole, i sanitari del 118, i carabinieri e la Polizia locale.