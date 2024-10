In prevalenza nuvoloso con precipitazioni al mattino sull’Appennino, in intensificazione dal pomeriggio sui rilievi centro-occidentali ed in estensione all’area di pianura. Dalla sera le precipitazioni tenderanno ad interessare prevalentemente il settore occidentale della regione.

Temperature minime in lieve aumento tra 10 e 13 gradi, massime stazionarie tra 16 e 19 gradi. Venti deboli variabili. Mare poco mosso.

(Arpae)