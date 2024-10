Il Premio Pierangelo Bertoli 2024 è stato assegnato a Claudio Baglioni con la seguente motivazione:

«Sessant’anni di carriera, che si devono ad una ricerca ispirata, sia nei testi che nelle musiche, tanto da rendere i suoi lavori altamente poetici e intensi. Claudio Baglioni è un cantautore amato da un pubblico intergenerazionale, con importanti valori etici, umani, civili e sociali, come l’ideazione di “O’ Scia’” da tutti riconosciuta la più importante manifestazione a sfondo sociale del nostro paese, tenutasi a Lampedusa per diversi anni. Ha cantato l’Amore, i Diritti Civili, la Libertà, l’integrazione, facendolo sempre A muso duro, come quando nel 2012 fu il promotore del primo tributo a Pierangelo Bertoli, volendo far diventare la canzone di Pierangelo un inno corale, interpretato dai più grandi Artisti italiani nella manifestazione “Italia Loves Emilia” per raccogliere fondi a favore delle popolazioni terremotate».

La cerimonia di consegna del Premio Pierangelo Bertoli si terrà l’8 novembre al Teatro Carani di Sassuolo – Modena (via Giovanni Mazzini 28). Claudio Baglioni sarà intervistato dal giornalista Marino Bartoletti e riceverà un’opera dello scultore Dario Brugioni, raffigurante la copertina dell’album “A muso duro” di Pierangelo Bertoli.

Durante la serata, condotta da Andrea Barbi, si esibiranno gli 8 finalisti della sezione “Nuovi Cantautori”, accompagnati dalla band diretta da Marco Dieci, selezionati tra centinaia di candidati: RNG da Genova con il brano “Vorrei”, MMARA da Milano con “La Voce Fa Male”, GIACOMO ROSSETTI da Firenze con “Siena Non Ride Più”, BRIGIDA da Chieti con “La La Land”, MARCO GERMANOTTA da Messina con il brano “Fai Davvero Come Vuoi”, XGIOVE BAND da Fermo con “Trattato (Dimmi Che Non Hai Smesso)”, EMANUELE DABBONO da Savona con il brano “Oversize”, LUCA FOL da Rimini con il brano “Estinguiamoci”. La direzione artistica è affidata ad Alberto Bertoli e Riccardo Benini.

I biglietti per partecipare alla serata sono disponibili su vivaticket.com (https://www.vivaticket.com/it/ticket/premio-pierangelo-bertoli-a-claudio-baglioni/249360) o presso la biglietteria del Teatro Carani, in via G. Mazzini 28 a Sassuolo (martedì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e mercoledì anche dalle ore 15.30 alle ore 19.30).

Il Premio Pierangelo Bertoli si terrà l’8, 9 e 10 novembre. Questa edizione porta con sé una grande novità: il ritorno al Teatro Carani di Sassuolo (via Giuseppe Mazzini, 28), città natale di Pierangelo Bertoli. Dopo dieci anni di chiusura, il teatro è stato completamente ristrutturato e inaugurerà la nuova stagione artistica proprio in occasione del Premio Pierangelo Bertoli.

Il vincitore della sezione Nuovi Cantautori si aggiudicherà un premio in denaro pari a € 5.000,00 oltre a Borse di studio conferite da ACEP/UNEMIA e avrà l’opportunità di partecipare a manifestazioni di prestigio collaterali che si svolgeranno in Italia nel corso del 2025.

Il programma delle altre serate del Premio Pierangelo Bertoli, 9 e 10 novembre, sempre al Teatro Carani, sarà comunicato nei prossimi giorni.

Il valore artistico di Pierangelo Bertoli è tale da motivare la nascita di un concorso che intende premiare i cantautori che, proprio come ha fatto Pierangelo, siano capaci di arrivare al cuore della gente attraverso i contenuti dei loro testi, l’impegno sociale e la capacità di distinguersi rispetto alle tendenze di pensiero e di moda attuali.

Giunto all’undicesima edizione, il Premio Pierangelo Bertoli è organizzato da Montecristo Aps, con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Modena e dal Comune di Sassuolo, in collaborazione con sponsor privati, fondamentali per la realizzazione della manifestazione, come Bper Banca (main sponsor), Coop Alleanza 3.0, AZeta Gomma, AZeta Medical Center, Cantine Riunite & Civ, Cersaie, Ceramics of Italy e partner come SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Arci Nazionale Circuito Musicale, Arci Modena rappresentata da Mirco Pedretti.