La squadra di Serie A1 dello Sporting Club Sassuolo raggiunge la prima vittoria in girone contro il TC Parioli, storico club di Roma, per 5/1 e grazie a questo importante risultato si assicura il primo posto in classifica al pari di TC Rungg – Bolzano che sui campi casalinghi batte con ugual incontri il TC Pistoia.

Un’ottima partita per Benoit Paire, top player che vanta un best ranking di 18 al mondo ATP, nonostante l’avversario Gabriele Pennaforti, giovane giocatore italiano in forte crescita quest’anno, e per il beniamino Enrico Dalla Valle che chiude in due set contro Gabriele Vulpitta, vivaio pariolino. Una buona prestazione anche per il talento di casa Sporting, il giovane Federico Bondioli, che conquista singolo e doppio, mentre sfugge allo Sporting Club Sassuolo il quarto singolo di Mattia Ricci per 6/3 6/4 contro Fernando Romboli De Souza, forse il giocatore più forte del team romano che, oltre a essere un eccellente doppista, meglio si adatta con il suo serve & volley ai campi in bolltex.

Prossimo appuntamento domenica 13 ottobre presso il TC Pistoia per confermare il primato e mantenere salda la vetta del girone.

1° giornata – Girone 3 – Serie A1 maschile

Sporting Club Sassuolo vs TC Parioli 5/1

Benoit Philippe Paire vs Gabriele Pennaforti 6/3 7/5

Enrico Dalla Valle vs Gabriele Vulpitta 6/1 7/5

Federico Bondioli vs Francesco Bessire 6/1 6/3

Mattia Ricci vs Fernando Romboli De Souza 3/6 4/6

Paire – Bondioli vs Romboli – Vulpitta 7/6 6/1

Dalla Valle – Ricci vs Pennaforti – Bessire 6/1 7/6

La seconda squadra dello Sporting Club Sassuolo impegnata nel Campionato Nazionale di Serie A2 maschile nulla può a Casale Monferrato contro la Società Canottieri, sicuramente il team più forte del loro girone e adesso il match in casa di questo weekend contro i terraioli di CT Lecce Mario Stasi diventa importantissimo per raccogliere punti. In formazione guidati dai capitani Andrea Prampolini e Stefano Ramponi, hanno giocato Federico Marchetti, Luca Tincani, Giacomo Bruzzi e Marco Toschi; in particolare i primi due hanno strappato un super doppio alla coppia Iannaccone – Barbonaglia per 6/4 6/2 dimostrando un ottimo livello di gioco e voglia di provarci.

1° giornata – Girone 3 – Serie A2 maschile

Società Canottieri Casale vs Sporting Club Sassuolo 5/1