La legge 6 del 2004, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’amministrazione di sostegno, per supportare le persone che per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, compie vent’anni. Per festeggiare questa importante ricorrenza l’Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città metropolitana organizza tre incontri, in programma a Palazzo Malvezzi tra ottobre e dicembre. Negli incontri, previsti alle ore 15 nella sala del Consiglio metropolitano in via Zamboni 13 a Bologna, si analizzerà la legge 6/2004 da differenti prospettive, prendendo in considerazione i punti di vista dei diversi soggetti coinvolti: il beneficiario, l’amministratore di sostegno, i servizi territoriali.

Si parte lunedì 21 ottobre con l’incontro “Amministrazione di Sostegno: un abito cucito su misura”, per poi proseguire lunedì 4 novembre con “Amministratori di sostegno: costruire il futuro dell’adulto fragile” e lunedì 2 dicembre con “La rete: i servizi territoriali per gli amministratori di sostegno”.

L’idea è nata dagli spunti emersi durante il convegno “Sostenere, includere, promuovere; verso i 20 anni della legge 6/2004 istitutiva dell’amministrazione di sostegno”, che si è tenuto a Bologna l’11 ottobre dello scorso anno e che ha visto la presenza, tra gli altri, del Prof. Paolo Cendon, considerato il padre ispiratore della legge.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Bologna e della Azienda USL di Bologna ed è realizzata in collaborazione con: ALAS Associazione Libera Amministratori di Sostegno, ABAS Associazione Bolognese degli Amministratori di Sostegno, Fondazione in rete, Idea Vita onlus.



Per informazioni: sostengo@cittametropolitana.bo.it

L’iscrizione è libera compilando il modulo online https://bit.ly/ads20anni