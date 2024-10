Chiusa la strada provinciale 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio” al km 41, nel Comune di Castiglione dei Pepoli, a circa un chilometro dal confine con la Toscana. La chiusura è dovuta al cedimento di un tratto di strada lungo circa 20 metri. I tecnici della Città metropolitana sono sul posto per mettere in sicurezza il tratto interessato. I lavori di ripristino inizieranno già nel pomeriggio di oggi, per riaprire al transito nel minor tempo possibile.