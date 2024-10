Unimore organizza due giornate di benvenuto dedicate alle matricole dell’anno accademico 2024/25, che si terranno sabato 12 ottobre a Modena, presso il Complesso San Geminiano e domenica 13 ottobre a Reggio Emilia, presso il Reggiane Parco Innovazione (capannone 17), sempre con inizio previsto alle ore 18.00 e chiusura alle 23.00.

Non sarà solo un’occasione per molti/e giovani di festeggiare l’inizio del proprio percorso universitario, ma saranno presenti numerosi stand delle associazioni studentesche, della direzione dell’Università e del Coro Unimore, per fornire le più svariate informazioni legate alla vita universitaria.

Le matricole potranno avere un contatto diretto con studenti e studentesse degli anni successivi al primo, per essere aggiornati, ad esempio, sui gruppi Whatsapp dove possono dialogare tra loro e con rappresentanti dell’Ateneo, per porre domande legate ai percorsi di studio, agli sbocchi professionali, ma anche su come cercare libri nel Sistema Bibliotecario di Ateneo, su come usare la mail istituzionale, come partecipare a seminari e tutto quanto concerne la quotidianità di uno studente/essa dell’ateneo di Modena e Reggio Emilia.

I giovani avranno infine la possibilità di raccogliere informazioni sulle associazioni studentesche di Unimore, approfondire di cosa si occupano, dei servizi offerti e su come poter entrarne a far parte. Saranno presenti con i loro desk: Associazione degli Studenti Africani a Modena (Asam), Azione Universitaria, Elsa More – The European Law Students’ Association, Esn – Modena – Ets, Jemore, Segretariato Italiano Studenti in Medicina Aps (Sism) Unione Universitaria – Udu More Aps.

Ci saranno inoltre postazioni dedicate a: Ergo, Uffici Informagiovani dei Comuni di Modena e Reggio Emilia, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Copresc servizio civile volontario Modena, Cus More, Fai, Radio FSC-Unimore e Avis.

Dalle 19.00 sono previste esibizioni del Coro dell’Università di Modena e Reggio Emilia, di danza africana: Bamileke-Betsi- Bassa e di una band; alle 21.30 dj set a cura di SebiAlo (Sebastiano Aloscari). Nel corso delle due serate saranno operativi punti di ristoro dove sarà possibile acquistare cibi e bevande.