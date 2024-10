Era il 15 ottobre 2014 quando appassionate e appassionati del genere giallo e noir si sono riuniti per la prima volta in Salaborsa, formando Il Circolo del giallo, gruppo di lettura per amanti delle storie di crimine, delle investigazioni e degli intrighi brillantemente risolti.

In questi 10 anni, lettrici e lettori di ogni età hanno discusso di oltre 95 romanzi e proposto la lettura di altre decine di titoli, hanno incontrato scrittori e scrittrici e hanno potuto conoscere e confrontarsi con altre persone accomunate dalla stessa passione. Il gruppo non ha smesso di interagire anche quando la biblioteca è rimasta chiusa per la pandemia da Covid, trasferendosi online, modalità mantenuta in parallelo agli incontri di persona anche a emergenza superata, così da rendere possibile la partecipazione da fuori Bologna.

Con la rassegna 2014-2024. 10 anni del Circolo del giallo di Biblioteca Salaborsa il pubblico è invitato a festeggiare il decimo compleanno, a fare insieme un bilancio e a guardare al futuro, partecipando a un ricco calendario di incontri con autrici e autori, escape room, letture ad alta voce, giochi, da ottobre 2024 a maggio 2025.

Insieme si potranno scoprire i 10 libri più votati dal Circolo, il decalogo del genere dal punto di vista di lettrici e lettori, l’identikit per riconoscere questi ultimi, la mappa del giallo con i luoghi più significativi da visitare, i consigli di lettura dei bibliotecari e delle bibliotecarie. E con l’escape room, come detective in biblioteca, si potrà tentare di fermare l’assassino prima che colpisca ancora e uscire dalla stanza in cui si è rinchiusi, risolvendo il mistero e individuando il serial killer. In occasione dell’anniversario sono stati inoltre realizzati materiali grafici e di comunicazione che accompagneranno tutte le iniziative.

Incontri, presentazioni e letture

Per la stagione 2024-2025, Il Circolo del giallo si riunirà ogni terzo mercoledì del mese alle ore 18 nella Sala conferenze di Salaborsa, a cominciare dal 16 ottobre con l’incontro sul libro La libreria dei gatti neri di Piergiorgio Pulixi, nel quale proprio i membri di un gruppo di lettura sul giallo vengono coinvolti in un’indagine. Gli incontri proseguiranno fino a giugno. Oltre alla normale attività, per festeggiare il decimo compleanno, si terranno una serie di iniziative speciali aperte a tutte e tutti.

Giovedì 17 ottobre alle ore 18, in Salaborsa – Sala conferenze, Cinzia Bomoll parla del suo libro Il sangue non mente. Un’indagine di Nives Bonora (Ponte alle Grazie, 2024) con Simona Cantelmi, giornalista Corriere di Bologna. L’incontro è realizzato in collaborazione con Ponte alle Grazie.

Dal 30 ottobre al 14 maggio il ciclo di incontri Giallo Giappone propone in Salaborsa – Piazza coperta alcune delle opere più significative del giallo giapponese, spaziando dai primi del Novecento al Terzo Millennio, per parlare di letteratura, d’arte, ma anche delle trasformazioni e delle lacerazioni di un paese considerato un simbolo della modernità e post-modernità. La rassegna è realizzata in collaborazione con l’Associazione Takamori, l’Associazione Culturale NipPop e il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (LILEC) dell’Università di Bologna.

Giovedì 31 ottobre alle ore 18, in Salaborsa – Sala conferenze, Fabio Valle parla del suo libro Il figlio peggiore (Fandango, 2024) con Gianluca Morozzi. L’incontro si svolge in collaborazione con Fandango libri e Libreria Trame.

Durante il mese di novembre, Era meglio il libro? – progetto in collaborazione tra Settore Biblioteche e Welfare culturale e Cineteca di Bologna nell’ambito del Patto per la lettura, che mette a confronto libri e film – celebra i 10 anni del Circolo del giallo con uno speciale incontro/proiezione al Cinema Modernissimo. Sarà proposto in visione il film Truman Capote, A sangue freddo di Bennett Miller (USA, 2005, 98 min) e si discuterà del romanzo A sangue freddo di Truman Capote, pubblicato in volume nel 1966 dopo essere uscito a puntate sul New Yorker l’anno precedente.

Mercoledì 13 novembre alle ore 18, in Salaborsa – Sala conferenze, Ludovico Del Vecchio illustra le caratteristiche del genere green thriller, nel quale si è cimentato con diversi libri pubblicati negli anni recenti.

Mercoledì 4 dicembre alle ore 18, in Salaborsa – Piazza coperta, i maestri della narrativa disegnata Vittorio Giardino, Otto Gabos e Onofrio Catacchio incontrano il pubblico e celebrano il fumetto popolare seriale e il genere Graphic novel giallo e noir. Modera lo scrittore e studioso del medium Sergio Rossi.

Venerdì 6 e 13 dicembre alle ore 16, alla Biblioteca Salaborsa Lab – Roberto Ruffilli, si tengono due pomeriggi dedicati ai giochi da tavolo investigativi, su prenotazione. Gli appassionati e le appassionate del giallo potranno calarsi nei panni di detectives per cercare di risolvere un caso, sfruttando gli indizi a loro disposizione.

Giovedì 19 dicembre alle ore 18, in Salaborsa – Sala conferenze, si terrà l’incontro Il giallo nei fumetti di Giuseppe Palumbo alla presenza dello stesso Palumbo, fumettista e illustratore di grande esperienza.

Con l’anno nuovo, martedì 28 gennaio, venerdì 21 febbraio e venerdì 14 marzo alle ore 17 ci si sposta nella Sala dello Stabat Mater della Biblioteca dell’Archiginnasio per I tre delitti bolognesi: Alinovi, Nigrisoli, Murri. I casi verranno ripercorsi dai lettori del Circolo del giallo attraverso la consultazione di materiali di archivio, la narrazione che ebbero sulla stampa dell’epoca, fino ad arrivare alle influenze di tali delitti su alcuni romanzi che a essi si sono ispirati. Gli incontri sono realizzati in collaborazione con le bibliotecarie e i bibliotecari dell’Archiginnasio. Ingresso su prenotazione.

Sabato 8 marzo alle ore 16, in Salaborsa – Sala conferenze, i lettori de Il Circolo del giallo leggono integralmente Una giuria di sole donne di Susan Glaspell (traduzione di Roberto Serrai, Sellerio, 2022), definito da Alicia Giménez-Bartlett “un documento sociologico importante per comprendere la questione femminile nella storia recente”.

La Top10 dei libri più belli

95 libri letti e discussi in 10 anni dal gruppo di lettura sono tanti, ma quali sono stati i più votati e apprezzati da lettrici e lettori? L’ultimo in ordine di tempo (2023-2024) è La fine è nota di Geoffrey Holiday Hall, traduzione di Simona Modica, preceduto da: Una giuria di sole donne di Susan Glaspell, traduzione di Roberto serrai (2022-2023); L’inverno più nero. Un’indagine del commissario De Luca di Carlo Lucarelli (2021-2022); Sabbia nera di Cristina Cassar Scalia (2020-2021); Piccolo blues di Jean Patrick Manchette, traduzione di Luigi Bernardi (2019-2020); Ninfee nere di Michel Bussi, traduzione di Alberto Bracci Testasecca (2018-2019); Un covo di vipere di Andrea Camilleri (2017-2018); Parti in fretta e non tornare di Fred Vargas, traduzione di Maurizia Balmelli e Margherita Botto (2016-2017); La condanna del sangue. La primavera del commissario Ricciardi di Maurizio De Giovanni (2015-2016); Almost blue di Carlo Lucarelli (2014-2015).

Anche per l’edizione 2024-2025 il Circolo voterà il romanzo preferito.

10 indizi per un giallo perfetto

Per celebrare il decimo anniversario de Il Circolo del giallo, forte dell’esperienza delle lettrici e lettori che hanno preso parte agli incontri, la biblioteca ha chiesto loro di individuare gli ingredienti ideali che un buon romanzo giallo deve necessariamente avere. Ne è nato un interessante decalogo, che gli affezionati e le affezionate del genere non potranno non condividere: il crimine come punto di partenza; l’investigatrice o l’investigatore protagonista; il o la colpevole antagonista; l’ambientazione come terzo protagonista; l’importanza dei personaggi secondari; una trama sempre più fitta; lo stile come indizio dell’autore; la cura dei dettagli; il piacere delle digressioni; la soddisfazione delle aspettative.

Il profilo della lettrice e del lettore di gialli di Salaborsa

L’ampia partecipazione di lettrici e lettori agli incontri del Circolo del giallo ha permesso di osservare e individuare, tra il serio e il faceto, alcune caratteristiche distintive che li contraddistinguono. La lettrice si riconosce dagli occhiali da sole per nascondere le notti insonni trascorse a leggere l’ultimo libro, la penna spara pallini di carta contro i detrattori del genere, l’app per audiolibri e gli auricolari per silent party di lettura in biblioteca e viaggi sui mezzi pubblici, la mappa dei lettori di giallo di Salaborsa sempre con sé, il telecomando per le serate passate a guardare le serie tv tratte dai libri letti e la shopper per trasportare le ultime novità librarie. Per il lettore i tratti distintivi sono lo sguardo capace di individuare indizi e incongruenze nella trama, la tessera per richiedere i libri di tutte le biblioteche della città (anche quelli che non si trovano più in libreria), l’ebook reader per viaggiare leggero ma con tante letture, la lista dei libri da leggere e di quelli già letti, l’elenco degli autori e delle serie degli investigatori preferiti, rigorosamente in ordine di pubblicazione e le scarpe comode per passeggiate nei luoghi dei gialli ambientati a Bologna.

La mappa del giallo

Quale lettrice o lettore, in particolare quelli di giallo e noir, dopo aver letto le storie di commissari, investigatrici private, poliziotti o dattilografe che si improvvisano detective, non vorrebbe vedere di persona i luoghi che ha conosciuto sulla carta? Per i 10 anni del Circolo del giallo Salaborsa ha realizzato una mappa con i consigli giusti: visitare Barcellona insieme all’investigatore Pepe Carvalho, o con l’ispettrice Petra Delicado. Camminare tra le strade di Ystad, città della Scania divenuta meta dei lettori del commissario Kurt Wallander. Ripercorrere le strade di Parigi nei dintorni dell’undicesimo arrondissement, dove vive il celeberrimo commissario Maigret. Organizzare una vacanza in Provenza, facendosi aiutare dalla commissaria Isabelle Bonnet, che abita a Fragolin, immaginaria cittadina della reale regione francese Provence-Alpes-Côte d’Azur. E poi Algeri con il commissario Llob, Atene con Kostas Charitos, Edimburgo con John Rebus, Berlino con Oppenheimer e Istanbul con Yashim e Kati Hirschel. Non è stato difficile trovare anche mete italiane: conoscere Bologna con Giorgia Cantini e Sarti Antonio, Milano con l’autore televisivo Carlo Monterossi e l’ispettore Ferraro, Torino in compagnia di Anita Bo e il commissario Arcadipane, passeggiare tra i vicoli di Palermo con il biologo Lorenzo La Marca, scoprire Catania grazie al vicequestore Giovanna Guarrasi. Ad Aosta la guida è Rocco Schiavone, mentre Teresa Battaglia conosce a menadito le montagne del Friuli e nel centro di Firenze c’è il commissario Bordelli.

L’assassino torna in biblioteca, una escape room per amanti di libri gialli

Per festeggiare al meglio il compleanno non possono mancare momenti di suspense e divertimento, per questo motivo Salaborsa ha studiato una speciale escape room, su più date e orari: sabato 19 ottobre (ore 10, 11, 16 e 17); mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre (ore 17.30); sabato 26 ottobre (ore 10, 11, 16 e 17). Nuove date e orari potrebbero essere aggiunti in base alle richieste.

In biblioteca sta per compiersi un omicidio ma il bibliotecario detective, che per anni ha indagato su una serie di morti misteriose, è scomparso e un pool di nuovi investigatori e investigatrici è chiamato a fermare l’assassino prima che colpisca ancora. Partendo dagli indizi che il bibliotecario ha lasciato nel suo ufficio, le persone partecipanti all’escape room dovranno scoprire l’identità del serial killer e, soprattutto, riuscire a uscire dalla stanza in cui sono state rinchiuse. Sono previsti fino a 7 giocatori, età dai 16 anni. Tempo di gioco: 40 minuti circa. Per partecipare è necessaria la prenotazione (telefonica al numero 051 2194400 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13; in biblioteca al banco informazioni; on line direttamente dal Catalogo del Polo bolognese, attraverso l’area personale, raggiungibile anche dall’APP SBN UBO, selezionando la voce Appuntamenti).

L’escape room L’assassino torna in biblioteca è realizzata in collaborazione con i bibliotecari di Salaborsa Lab Roberto Ruffilli.

Tutti i dettagli e gli appuntamenti di 2014-2024. 10 anni del Circolo del giallo di Biblioteca Salaborsa sono disponibili sul sito della biblioteca: https://www.bibliotecasalaborsa.it/2014-2024-10-anni-del-circolo-del-giallo-di-biblioteca-salaborsa