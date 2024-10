Provincia di Reggio Emilia in lutto per la scomparsa di Loredana Dolci, storica dirigente dell’ente, dove aveva iniziato a lavorare 30 dicembre 1991 dopo aver vinto un concorso per funzionario contabile. “Per un quarto di secolo Loredana Dolci ha svolto un servizio davvero prezioso per l’ente, assumendo col tempo la dirigenza di diversi Servizi strategici – Bilancio e Finanze, Lavoro e Formazione Professionale, Risorse umane – ricoprendo anche il ruolo di segretario generale reggente e, soprattutto, quello di assessore alle Risorse e Pari opportunità dal 2004 al 2009 con la prima giunta Masini”, ricorda il presidente Giorgio Zanni esprimendo alla famiglia il cordoglio di tutta la Provincia.

Dopo la Legge 56/2014 di riordino delle Province, Loredana Dolci – che aveva compiuto 62 anni il primo ottobre scorso – dopo un breve periodo in comando al Comune di Correggio era passata come dirigente a Er.Go, l’azienda regionale per il Diritto agli studi superiori, da dove era andata in pensione un paio di anni fa.

I funerali si celebreranno domani, sabato, alle 13.45 alla Casa funeraria della Croce verde.