Seconda domenica del mese e secondo appuntamento con le Fiere d’Ottobre che, in questo weekend, prendono come da tradizione il nome di “Féra dal Bèli Dann”.

Un ricco programma di appuntamenti ed iniziative che inizia già domani, sabato 12 ottobre.

Laboratorio musicale

Laboratorio a cura di MeteAperte, per famiglie con bambini in età prescolare e scolare (primaria) con Bisogni Educativi Speciali. Iscrizione obbligatoria: 0536 880 680 – centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it

Centro per le Famiglie, via Caduti sul lavoro 24 – dalle 10.00 alle 12.30

Sepolcri: storie antiche di Sassuolo

Visite guidate teatralizzate del Cimitero Monumentale di San Prospero a cura di Luca Silingardi con STED e con il contributo di Regione Emilia-Romagna.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria:

Turno delle 15.00: sepolcriore15.eventbrite.it

Turno delle 16.30: sepolcriore1630.eventbrite.it

Ritrovo in Via San Prospero 25/A, Sassuolo – ore 15.00 e 16.30

Adozione a merenda

Incontro per tutta la famiglia. Gli adulti si confrontano e i bambini giocano negli spazi del Centro. Centro per le Famiglie, via Caduti sul lavoro 24 – dalle 16.00 alle 18.30

Rassegna in Auditorium. A Sylvia: poesie e musica per Sylvia Plath

Spettacolo teatrale tra storytelling e musica live a cura di Associazione Culturale G.P. Biasin e Collettivo SquiLibri. Evento correlato alla Giornata mondiale della salute mentale

Auditorium Pierangelo Bertoli – ore 17.00

Il dizionario dei sogni

Musical della compagnia teatrale amatoriale “Termosifoni” a cura di Per Vincere Domani

Ingresso a pagamento – il ricavato sarà devoluto a Per Vincere Domani onlus e al Centro Caritas Ondina Riggi

Teatro Carani – ore 20.30