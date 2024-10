Si è svolta ieri a Carpi, presso la sede di ForModena, la cerimonia di consegna dei Certificati di specializzazione tecnica superiore, che hanno rappresentato il culmine del percorso che ha formato 19 Tecnici di progettazione digitale del prodotto moda.

Un percorso IFTS iniziato nel novembre 2023 e terminato lo scorso luglio con l’esame finale, durante il quale i partecipanti, provenienti da tutto il territorio regionale, con titoli di studio dal diploma alla laurea triennale, hanno svolto 800 ore di lezione, di cui 320 di stage.

I 19 allievi che hanno frequentato il percorso formativo brillantemente, con impegno e interesse, è stato consegnato il certificato alla presenza di rappresentanti del Comune di Carpi e della direttrice di ForModena Francesca Malagoli, che a supporto degli ottimi esiti del percorso evidenzia che già al termine dello stage oltre il 50% dei partecipanti ha avuto una proposta di inserimento in tirocinio formativo e/o di contratto.

I percorsi di ForModena nascono dall’esperienza ventennale nell’ambito del tessile, abbigliamento e moda, e sono caratterizzati da un altissimo livello qualitativo: i docenti sono esperti di settore, provengono dal mondo della consulenza, dipendenti o titolari di azienda, Accademia di Belle Arti e scuole a indirizzo Moda.

Questo garantisce il trasferimento di competenze adeguate e aggiornate con quanto richiesto dalle imprese del settore.

Inoltre il progetto è supportato da un Comitato Tecnico Scientifico composto da imprese, istituti scolastici a indirizzo e atenei che insieme a ForModena seguono il progetto con l’obiettivo di attivare una collaborazione per l’intera durata dell’operazione, finalizzata alla progettazione in dettaglio del percorso formativo, garantendo le necessità formative e l’indicazione delle competenze richieste, l’accoglienza dei corsisti per visite aziendali e per il periodo di stage professionalizzante previsto.

Il corso si svolge interamente presso la sede carpigiana di ForModena, struttura dotata di tutti i laboratori: grafica digitale, confezione, maglieria, ricerca tendenze e docenze frontali.

Sono previste visite aziendali e partecipazione a fiere di settore, sia di tendenze moda che di prodotto finito.

Dal 2000 ForModena ha qualificato 400 giovani con questo profilo, con un tasso di occupazione coerente vicino al 95% entro un anno dal termine: a tal proposito, è in atto la campagna di promozione per il nuovo progetto IFTS tecnico di progettazione digitale del prodotto moda a.f. 2024-2025, rivolto a 20 Diplomati e/o Laureati, residenti o domiciliati nel territorio dell’Emilia-Romagna.

Le iscrizioni si chiuderanno il 28 ottobre, e il corso prenderà avvio il 19 novembre 2024.