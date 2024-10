È stato attivato anche a Castelfranco Emilia, presso la biblioteca Lea Garofalo, lo sportello “Nessuno escluso”. Nato dalla collaborazione con l’Unione del Sorbara, l’iniziativa ha l’obiettivo di fornire informazioni, consulenza, competenze digitali alla popolazione e quindi contribuire all’alfabetizzazione digitale dei cittadini, in un’ottica di inclusione ed integrazione, con particolare riferimento alla popolazione anziana, stranieri, residenti fragili e adulti a bassa scolarità.

L’accesso agli sportelli digitali è su prenotazione che viene effettuata, attraverso un calendario unico di prenotazione, da parte di tutti gli operatori del front office delle biblioteche del sistema al fine di facilitare il più possibile la fruibilità del servizio; sono inoltre previsti brevi corsi per piccoli gruppi e workshop. Lo sportello digitale di Castelfranco Emilia è, come detto, ubicato all’interno della biblioteca. L’orario di apertura è: martedì e venerdì dalle 9 alle 13; sabato dalle 15.30 alle 18.30. Non a caso il punto della Città ha turni differenti rispetto agli sportelli digitali di Bomporto e Nonantola in modo tale che ci sia una maggiore possibilità di accesso per i cittadini dell’Unione. Il progetto ha durata biennale.

«Con grande gioia – fanno sapere dall’Amministrazione comunale di Castelfranco – accogliamo, in un presidio culturale come la biblioteca Lea Garofalo, un progetto che ha una grande valenza per la comunità, specie per coloro i quali faticano a gestire i continui progressi tecnologici».