Per il terzo anno consecutivo, Comune e Città metropolitana di Bologna promuovono una campagna di comunicazione per sostenere il sistema teatrale metropolitano e valorizzare la ricca offerta di stagioni distribuita nei tantissimi teatri del bolognese.

Per la stagione teatrale 2024/2025, l’invito ad andare a teatro nel capoluogo e in tutta l’area metropolitana si concretizza nel claim Il teatro ti avventura, un chiaro riferimento alle dimensioni della scoperta e dell’inaspettato proprie dell’esperienza teatrale.

Sono più di cinquanta i teatri e le realtà artistiche e di ricerca presenti tra il capoluogo e l’area metropolitana, dalla pianura all’Appennino, e lo scopo della campagna è quello di invitare tutte e tutti a lasciarsi incuriosire dalle tante proposte teatrali diffuse, anche praticando una certa mobilità culturale nel territorio bolognese.

Diverse le azioni congiunte di promozione e gli strumenti di comunicazione approntati che vedono al centro del progetto il sito web teatrimetropolitanibologna.it per raccontare la ricchezza degli spazi teatrali e delle stagioni continuative attraverso una mappa digitale, una raccolta unica delle stagioni e un calendario di tutti gli spettacoli collegato all’agenda eventi del sito culturabologna.it.

La campagna di comunicazione si basa su un visual raffinato e suggestivo creato dalla matita dell’illustratrice Sara Garagnani che evoca la scena teatrale all’interno di un paesaggio naturale denso e misterioso, in un gioco di luci e ombre da cui emerge uno skyline familiare e riconoscibile per ogni bolognese. Il claim “Il teatro ti avventura” lancia una chiamata a uscire di casa e sperimentare la ricca offerta delle stagioni teatrali 2024/2025 godendo di cartelloni importanti e variegati, per ogni tipo di pubblico e interesse.

Le azioni di comunicazione si svilupperanno tanto online, attraverso i siti e le pagine social del Comune e della Città metropolitana di Bologna e di tutti i partner istituzionali dei sei Distretti culturali, quanto offline con la diffusione nei teatri e nello spazio urbano di affissioni stradali e materiale promozionale.