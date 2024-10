Aperte le iscrizioni a Bassa Velocità, il contest riservato a band e musicisti dell’Emilia-Romagna che propongono un repertorio di musica originale senza limiti di genere e stile, organizzato da Ozono Factory A.p.s., in collaborazione con la Cooperativa Sociale Re_Esistente, KeepOn LIVE e Soundlab Studio.

La partecipazione alla call è aperta a nuovi autori/autrici/band, dai 18 anni in su, che propongono contenuti inediti, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, liberi da contratti discografici o editoriali in corso, che non abbiano pubblicato più di 2 album con etichette discografiche e che non siano attivi da più di 5 anni nel settore musicale al momento dell’iscrizione.

Le fasi del contest prevedono, dopo l’iscrizione, una fase di selezione del materiale proposto a cura di una giuria qualificata e una successiva fase con le esibizioni dal vivo presso il live club Binario 69 (Via de’ Carracci 69/7d, Bologna) valutata da una giuria artistica composta da musicisti ed esperti, che si esprimerà a selezioni concluse per individuare i 3 vincitori del contest.

I progetti vincitori delle selezioni live si aggiudicheranno la produzione di un disco in vinile. La produzione comprende: una residenza artistica di 5 giorni presso Il Poggiolo Rifugio Re_Esistente; la produzione artistica seguita da un produttore musicale; la registrazione dei brani all’interno di una Yurta che verrà allestita per quei giorni con uno studio mobile da parte di Sound Lab; stampa e pubblicazione del lavoro discografico per una label aderente al progetto; la comunicazione del progetto in tutte le sue fasi; 3 date live in Live Club/Festival presenti in 3 province dell’Emilia-Romagna; la possibilità di partecipare a showcase conference nazionali/internazionali.

Nei mesi successivi alla registrazione, l’organizzazione di Ozono Factory A.p.s. si farà promotrice di un tour di concerti dei progetti selezionati, composto indicativamente da 8 tappe tra la primavera del 2025 e dicembre 2026, secondo un calendario che verrà definito e condiviso tramite comunicazione scritta nei mesi successivi al contest.

Le iscrizioni sono ammesse entro le ore ore 23.59 del 28 ottobre 2024.

Le fasi di selezione del contest si chiuderanno entro il 30 aprile 2025.

I concorrenti potranno iscriversi entro e non oltre il 28 ottobre 2024 accedendo al seguente link: http://linktr.ee/binario69.

L’iscrizione è completamente gratuita.

REGOLAMENTO E DOCUMENTI