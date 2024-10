Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha effettuato nel corso della scorsa notte un intervento di messa in sicurezza del fronte roccioso a valle di via Gasparri, nel comune di Sasso Marconi, necessario a seguito dello smottamento verificatosi il 5 ottobre.

Il distacco di materiale roccioso aveva reso necessaria la chiusura totale di via Gasparri e l’imposizione di una riduzione precauzionale di velocità in quella tratta ai treni della vicina linea Porrettana, potenzialmente interessata dagli effetti dello scivolamento di ulteriori detriti rocciosi nonostante l’immediato inserimento di appositi new jersey a salvaguardia dei binari.

L’attività, che ha interessato un’area di proprietà privata, è stata pianificata da RFI in collaborazione con il Comune di Sasso Marconi.

I tecnici al lavoro nella notte hanno distaccato, con l’ausilio di gru, le porzioni di roccia pericolanti facendole rotolare a terra e rimuovendole poi definitivamente.

Da questa mattina la circolazione dei treni è pertanto ripresa a piena velocità.

Per quanto riguarda via Gasparri, il tratto di circa 100 metri interessato dallo smottamento è stato delimitato con appositi new jersey in cemento e resta interdetto al traffico veicolare, mentre è consentito il transito ciclo/pedonale.