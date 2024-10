Un 76enne residente a Casalecchio, che questa mattina è andato a funghi da solo nei boschi di Burzanella, nel comune di Camugnano, ha perso l’orientamento e dopo alcuni tentativi per ritrovare la strada per raggiungere la sua autovettura lasciata nella borgata di Farne, ha chiamato il 115 per chiedere aiuto. Erano circa le 11:00 quando la macchina dei soccorsi si è messa in movimento.

Sul posto, sono stati inviati i Vigli del Fuoco di Castiglione del Pepoli, l’elicottero Drago, la squadra del Soccorso Alpino stazione Corno alle Scale, quella di Rocca di Badolo con infermiere e i Carabinieri. Il mezzo aereo dei Vigili del fuoco ha raggiunto la zona in pochi minuti e ha iniziato subito la ricerca. L’uomo, raggiungibile telefonicamente, non riusciva a

dare punti di riferimento per circoscrivere l’aerea, ed inoltre il suo telefono era impossibile da geolocalizzare perché di vecchia generazione.

Fortunatamente, nei paraggi stava passando un uomo cavallo che lo ha visto e lo ha accompagnato fino a Casa Arcadia. Qui, valutato dall’infermiere del Soccorso Alpino ha rifiutato l’ambulanza.