La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 25 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella serata di ieri, intorno alle ore 20.00, personale della Squadra Volante, nel corso di una attività di monitoraggio ed osservazione delle vie cittadine, ha notato nei pressi del parco XXII Aprile un uomo dall’atteggiamento sospetto.

Quest’ultimo, poi identificato nel 25enne, alla vista della Polizia si è dato a precipitosa fuga in sella ad una bicicletta, invertendo il senso di marcia, ma tempestivamente è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.

Durante la fuga ha lasciato cadere a terra un involucro, all’interno del quale sono state rinvenute 10 confezioni in cellophane termosaldate, contenenti – come accertato da successiva prova narcotest – sostanza stupefacente del tipo metanfetamina per un peso complessivo di 3,19 grammi. Nella sua disponibilità è stata rinvenuta la somma di denaro di 65 euro, divisa in banconote di diverso taglio, tutte accartocciate.

Il 25enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato per il reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che ne sta vagliando la posizione.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena